Киев вообще перестанет спать, если РФ зайдет с севера на несколько километров, – Луценко

Возможное возобновление военных действий со стороны противника с северного направления представляет прямую угрозу для относительно стабильной жизни украинской столицы.

Ранее появилась информация об ударе по учебному корпусу колледжа и общежитию в оккупированном Россией Старобельске. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о поражении одного из штабов подразделения "Рубикон". В то же время российский диктатор Владимир Путин сказал, что поблизости не было никаких военных объектов, и отметил, что удар по Старобельску подтверждает "террористический характер киевского режима".

Он также поручил своему министерству обороны подготовить "предложения" относительно ответа на удар по Старобельску, поскольку "ограничиться лишь заявлениями нельзя". Какие цели здесь преследует Путин и почему он уделил такое внимание этому общежитию, – об этом УНИАН поговорил с Игорем Луценко, командиром подразделений операторов беспилотников, основателем Центра поддержки аэроразведки.

После удара по Старобельску Путин уже во второй раз с начала войны призвал украинских военнослужащих "не выполнять преступные приказы", и в его лексиконе снова появились "нелегитимная хунта" и "неонацисты". В то же время еще день назад президента Украины, чью фамилию раньше старался вообще не употреблять, он назвал "господином Зеленским". Сейчас снова появился "киевский режим". С чем может быть связана такая смена риторики?

У них риторика не сильно меняется, надо как-то освежать пластинку. Сменили человека, который пишет тексты, и все.

Если вы намекаете на то, что что-то изменится в военной ситуации, то нужно посмотреть на реальные вещи на земле. То есть, проводится ли какая-то мобилизация, проводится ли какое-то перегруппирование войск, формируются ли какие-то новые специфические подразделения, где-то ли они там концентрируются. Потому что подготовка исключительно на риторике никогда не происходит.

Новые угрозы были озвучены сразу после возвращения Путина из Китая. Может ли это быть также связано с поездкой? Госсекретарь США Марко Рубио также сразу после возвращения из Китая заявил, что Штаты выходят из трехстороннего переговорного процесса.

Я бы не смотрел на китайцев. Они никогда не проявляли себя как активную силу в этой расстановке. Когда было, чтобы китайцы на что-то влияли? Китайцы – это какая-то такая производная от всего остального.

То, что американцы готовы к сговорам с Путиным, – это очевидно. Здесь уже не сговоры, а какие-то полуоткрытые вещи происходят. И я бы на это больше смотрел: как они ведут себя, какое настроение у Путина.

Они идут к какому-то варианту эскалации, точно не будут пассивно смотреть, как ничего не происходит на фронте, как горят их НПЗ, как корабли где-то в отряде на Черном море.

Беларусь на Киев – вариант, Сувальский коридор – плюс-минус, Латвия. Что-то в этом роде. И им даже не нужно особо двигаться по земле. Им достаточно просто создать там зону, контролируемую их дронами, и все.

Если они начнут терроризировать Киев на уровне "Молнии", то это будет совсем другой расклад, чем то, что они сейчас запускают реактивные "Шахеды". Единичные вещи не влияют. А если это будет дешевый, массовый и постоянный теракт, – это, по крайней мере, будет хорошей картинкой для тех же китайцев, тех же американцев: "Вот, мы еще на что-то способны".

Все, чего, мне кажется, Путин мог бы добиться от Си, – это то, что Китай не прекратит, скажем, поставки, например, оптоволокна, от которого они зависят. Китай – это очень провинциальная страна в нынешних координатах. Несмотря на экономическую развитость, она дипломатически очень слаба.

Поэтому сговориться с Путиным – это не в их стиле. Или наоборот – сговориться против Путина – нет. Они будут просто жить, как жили. Торговать, зарабатывать – это их цель.

Если они пойдут, допустим, на Тайвань, то там, возможно, от России какие-то плюшки будут интересны. И тогда, да, Китай будет зависимым, тогда он что-то, возможно, попросит.

Что касается Путина, то он будет что-то дальше планировать, и Китай на это особо не повлияет. Он не чувствует себя субъектом, который за что-то ответственен и чего-то хочет.

Вы упомянули о Беларуси. Сейчас очень много обсуждается вероятность повышенной угрозы с той стороны. Насколько вы оцениваете повышенность этой угрозы, и что реально они могут сделать?

Легкость операции в 2022 году является большим соблазном для россиян в плане того, что они "могут повторить". Потому что им не нужно заходить в Ирпень, чтобы начать воздушный террор Киева. Им достаточно будет зайти до уровня Иванкова, и после этого у нас столица вообще не будет спать. Будет другая картинка: для своих, для иностранцев и для украинцев – в последнюю очередь.

На мой взгляд, перевести Киев в режим прифронтового Харькова или Запорожья – это может быть программой-максимум этой эпопеи.

Почему вообще он так заострил внимание на этом ударе? Это даже странно, потому что он же не комментирует каждый наш удар, а здесь такое пристальное внимание. Чтобы оправдать свой следующий удар по нам? Почему вообще этому удару уделили столько внимания? И как Россия может "отомстить" за него – по чему ударить? Могут ли это снова быть удары по западу Украины, например?

На месте этих "товарищей" можно было бы, так сказать, в рамках подготовки дальнейшей эскалации начать "обстреливать" правительственный квартал, Банковую, Конча-Заспу.

Я готов поспорить, что у них действительно готовится операция в Прибалтике. Они готовятся к какому-то эскалационному шагу. И здесь, конечно, тема с якобы каким-то общежитием, еще чем-то таким эмоциональным – это обязательно будет рано или поздно. То есть они будут использовать любой момент, чтобы транслировать оправдание этой готовящейся операции. Так что один из вариантов эскалации – это Балтия, другой – Беларусь. Я бы поставил на Балтию.

справка Игорь Луценко военнослужащий Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

