Баллистика, которой россияне ночью ударили по Киеву, была со шрапнелью

В результате атаки в Дарницком районе были повреждены автомобили и дома.

Российские оккупанты в ночь на 11 июля атаковали Киев баллистическими ракетами, начиненными шрапнелью.

Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации города Киева Александр Ковтунов в Telegram. Он отметил, что это выяснилось уже после ночного обстрела.

"Очень опасный обстрел из-за того, что боеприпас был наполнен шрапнелью, и повезло, что никто не находился у окон, что никто не находился на улице, иначе у нас были бы раненые или, не дай Бог, даже погибшие", – сообщил он.

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По данным Ковтунова, в результате атаки в Дарницком районе были повреждены автомобили и дома.

Он добавил, что на улице Тростянецкой и Харьковском шоссе возобновили движение транспорта. Также ведутся работы по засыпке воронки, образовавшейся после удара.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, россияне ранее уже оснащали ударные дроны шрапнелью (металлическими поражающими элементами) с целью нанести как можно больший ущерб гражданскому населению в Украине.

Также оккупанты устанавливали на дроны-приманки типа "Гербера" боевые шрапнельные элементы. Детонация такого дрона в воздухе может привести к поражению большой площади, поскольку шрапнель разлетается в разные стороны на открытой местности.

Примечательно, что использование баллистических ракет или беспилотников со шрапнелью - это преднамеренная тактика, чтобы сделать число жертв максимальным, поскольку такие боеприпасы в первую очередь предназначены для уничтожения людей, а не для разрушения зданий.

Принцип действия: боевая часть ракеты оснащается дополнительными поражающими элементами – металлическими шариками, стержнями или кубиками. Зона поражения: при детонации в воздухе или при ударе эти элементы разлетаются на огромную площадь, пробивая легкие укрытия, автомобили и нанося смертельные ранения людям, находящимся даже на значительном расстоянии от эпицентра взрыва.

Удар по Киеву в ночь на 11 июля

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Кроме того, в соседних домах выбило окна.

В ночь на 11 июля во время российской атаки на Киев противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

Как добавил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, в ночь на 11 июля в Киеве прозвучал сигнал тревоги после прилета баллистических ракет, поскольку время подлета с момента запуска ракет было слишком коротким.

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