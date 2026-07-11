РФ системно начиняет ракеты и дроны шрапнелью, чтобы задеть больше гражданских, – эксперт

Зона поражения шрапнелью составляет в среднем от 300 до 600 м в зависимости от запускаемого средства.

Российские захватчики не впервые наполняют средства воздушного нападения металлическими элементами (шрапнелью) во время атак на украинские города. Цель оккупантов заключается в том, чтобы поразить как можно больше гражданского населения. Об этом Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, эксперт прокомментировал ночную российскую атаку с применением баллистических ракет, которые были начинены шрапнелью (металлическими элементами). Как отметил Храпчинский, российские захватчики начиняют шрапнелью практически все средства, которыми атакуют Украину.

"И "Шахеды", и сейчас осколочно-фугасные боеприпасы. И это обычная террористическая практика россиян – применение шрапнели для того, чтобы поразить как можно больше гражданского населения. Учитывая, что они все чаще применяют переоборудованные С-400, во время последней атаки в основном использовались не "Искандеры", а именно С-400", – сообщил Храпчинский.

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Он напомнил, что зенитные ракетные комплексы С-400 предназначены для противовоздушной обороны, но российские захватчики используют их с целью нанесения ударов по Украине.

По словам эксперта, зона поражения шрапнелью составляет в среднем от 300 до 600 м.

"И вот в радиусе 600 м все находящееся там гражданское население может погибнуть от этих металлических осколков", – подчеркнул Храпчинский.

Как пояснил эксперт, если ракета используется со шрапнелью, то она взрывается над поверхностью земли.

"Соответственно, не долетая на несколько метров до поверхности, она взрывается над землей, например, взрывается на высоте 100 м над землей. Там не ровно 100 м, но над поверхностью она взрывается для того, чтобы поразить как можно больше гражданского населения", – сказал эксперт.

Правило "двух стен" может защитить от шрапнели

"Правило двух стен спасет вас от удара шрапнелью, но не спасет от взрывной волны. И пример этого – дома, в которые попадали снаряды, и, соответственно, стены разрушались так, что люди вылетали в коридор. Понимаете? То есть здесь ударная волна плюс шрапнель", – подчеркнул Храпчинский.

Поэтому, как он отметил, правило "двух стен" не гарантирует безопасности.

"Правило двух стен – это во время уличных боев, понимаете, когда используется огнестрельное оружие, условно говоря", – добавил он.

Эксперт вновь уточнил, что россияне давно используют шрапнель. Например, практически все ударные дроны типа "Шахед" имеют металлические кубики размером "сантиметр на сантиметр".

Как спастись человеку, если он оказался на улице

В таком случае человеку нужно прилечь и спрятаться за какой-нибудь опорой.

"В любом случае нужно постараться найти какую-нибудь стену, укрыться в лежачем положении за каким-нибудь препятствием", – сказал Храпчинский.

В частности, нужно ложиться и закрывать голову руками, но даже такие действия не гарантированно уберегут от шрапнели.

"Нужно искать стену, какое-нибудь бетонное ограждение, лечь за ним", – добавил эксперт.

Может ли автобус или автомобиль защитить от шрапнели во время движения

"Не защищает. Это же не бронеавтомобиль, понимаете?" – подчеркнул Храпчинский.

Он напомнил, например, как в Херсоне недавно FPV-дроном поразили "скорую". Дрон был начинен взрывными элементами, шрапнелью.

"Она разлетается и убивает людей", – сказал он.

Удар по Киеву 11 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июля российские войска атаковали Киев, в результате чего пострадали как минимум 10 человек, среди них 11-летний мальчик. Взрывы вызвали пожары в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах, повредили здания, светофоры и железнодорожный локомотив. Спасатели ликвидировали возгорания, а часть пострадавших была госпитализирована в городские больницы.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, в общей сложности враг выпустил шесть баллистических ракет, авиационные ракеты и более 120 ударных дронов. Украинская ПВО сбила или подавила две авиационные ракеты и 111 беспилотников, но ни одна из баллистических ракет не была перехвачена. Впоследствии выяснилось, что ракеты были начинены шрапнелью для поражения людей.

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