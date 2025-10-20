Эти бомбы являются инструментом террора, который враг может использовать в большом количестве.

Россияне начали запускать по Украине управляемые авиабомбы (КАБы) с реактивной тягой, которые являются для нас новой угрозой, поскольку этот инструмент террора в ближайшем будущем враг может использовать в большом количестве.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что враг длительное время пытается модернизировать модули УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) и найти решение для того, чтобы увеличить радиус действия управляемых авиабомб.

"Если говорить о бомбе "Гром-1Е", это более технологичное решение с реактивной тягой. Россияне не смогли сейчас так активно его выпускать. Но при этом они смогли настроить производство модульных УМПК для обычных классических авиабомб, которых со времен Советского Союза у них осталось очень много, и дополнительно оборудовали их китайским реактивным двигателем, то есть увеличили радиус действия", - прокомментировал Храпчинский.

По его словам, эти первые случаи применения, о которых сообщали СМИ, являются испытательными, то есть враг сейчас только тестирует технологию. Но, подчеркнул, уже надо искать решения для противодействия угрозе.

"Мы видим, что это эффективно для врага, оно долетает на большое расстояние. Возможно, с погрешностью относительно удара по цели, но в любом случае это инструмент террора, который враг может использовать в большом количестве. Потому что свободнопадающих бомб у него достаточно, китайский реактивный двигатель не является запрещенным элементом для закупки, ведь эти двигатели используются для авиамоделирования. И дополнительно модуль УМПК активно производится в том же подмосковном Королево", - отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что россияне заинтересованы в масштабировании дешевых инструментов и тех, которые сложнее для перехвата, и пытаются ими забрасывать нашу территорию.

Как Украина должна противодействовать КАБам

"Мы можем противодействовать. Но надо искать действенные инструменты, которые не будут истощать наши возможности. Условно говоря, надо перехватывать самолеты, а не КАБы. Есть решения по применению, например, дронов-перехватчиков. Но все равно это точечное решение, которое не закроет проблему полностью. Потому что для того, чтобы перехватить дроном, надо знать, откуда летит, на какой высоте, точная координата цели", - пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, "единственным решением является усиление наших возможностей в вопросах авиации", то есть необходимо "перехватывать российские самолеты или уничтожать их на аэродромах базирования, которые входят в 300-километровую зону вокруг Украины". По словам Храпчинского, это около 9 оперативных аэродромов, откуда РФ бьет по территории Украины.

Храпчинский рассказал, что было решение применять средства радиоэлектронной борьбы против КАБов, но "это хоть и отводит от цели, однако все равно не помогает не сдетонировать где-то рядом":

"Поэтому надо искать решение по уменьшению возможности применения, что возможно при уничтожении самолетов и аэродромов. А для этого нам в первую очередь нужны дроны мидл-страйк и средства поражения вроде ракет "Атакамс", которые бы очень качественно работали по этим целям".

По убеждению Храпчинского, предоставление Украине "Атакамсов" привело бы к лучшему эффекту, чем предоставление "Томагавков".

""Томагавк" - это стратегическое оружие, условно говоря, которое лишит возможностей выпускать модули УМПК в подмосковном Королеве. Но все равно у России остается инструмент (для запуска бомб), то есть самолеты в приграничных аэродромах. И плюс модули УМПК могут выпускаться на любом производстве РФ, где есть 3D-ЧПУшный станок, не нужно какое-то высокотехнологичное оборудование", - пояснил он.

КАБы впервые атаковали Полтавскую область

Информационно-аналитический центр Милитарный сообщил со ссылкой на источники в военных кругах, что 20 октября КАБы впервые атаковали Полтавщину - авиабомба упала в 20-30 километрах от областного центра. Вероятно, удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или "Гром-Э1/Э2", которая преодолела ориентировочно 120+ километров. Отмечается, что первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы еще в конце весны - начале лета 2025 года.

"Несмотря на это, использование таких бомб пока остается единичным. Их применение может свидетельствовать о боевых испытаниях и дальнейшем развитии этого направления со стороны России", - пишет "Милитарный".

Воздушные силы подтвердили, что 20 октября Россия применила КАБ по Полтавской области.

Российские КАБы летят все глубже по территории Украины

Как сообщал УНИАН, по данным Харьковской облпрокуратуры, россияне впервые атаковали Лозовую КАБом - российская авибомба пролетела расстояние аж в 130 км. Отмечалось, что это новая модификация боеприпаса. В результате удара были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также недавно председатель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким заявил, что впервые с начала войны российские оккупанты нанесли удар по городу Николаев управляемыми авиационными бомбами.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что россияне применили по Николаеву средство поражения, которое преодолевает 120-150 км и имеет скорость полета не менее 500 км/ч. Кроме того, пуск осуществлялся с высоты 9500 метров. По его словам, это был непростой КАБ, а комплекс с реактивным двигателем типа "Гром-1".

