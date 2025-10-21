Оккупанты работают над интеграцией реактивных ускорителей в КАБ уже не первый год, и сейчас свой замысел реализовали.

Российские КАБы уже могут преодолеть 150 км – в зоне риска оказались Николаевская и Одесская области. Об этом в материале для "Обоза" написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что на днях российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое было идентифицировано как авиационная планирующая бомба типа ОФАБ-250. Она преодолела 150 километров, что вызвало у экспертов обоснованные опасения, которые сейчас оправдались: Россия начала применять новый тип корректируемых авиационных бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния.

"Сначала разнились данные о том, что это за средство – ракетно-бомбовый комплекс Гром-1, или УМПБ Д-30СН, или какой-то специфический ОФАБ-250 и его вариации. Я неоднократно подробно рассматривал свойства нового средства поражения прежде всего подчеркивая его возможности – ТТХ (тактико-технических характеристиках – УНИАН), очень похожих именно с семейством комплексов Гром-1 и УМПБ Д-30СН, но оказалось все гораздо хуже", – акцентирует обозреватель.

Видео дня

По предварительным данным, как отмечает аналитик, это – обычная авиационная бомба свободного падения ОФАБ-500, с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) и реактивным двигателем, который очень похож на китайский Swiwin SW800Pro.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что россияне работают над интеграцией реактивных ускорителей в КАБ уже не первый год и сейчас свой замысел реализовали. Он предполагает, что украинская сторона к этой угрозе не готова, поскольку для многих КАБ, который преодолел 150 км, стал "смертельно неприятным сюрпризом".

Коваленко объясняет, что в РФ ежемесячно производится 3 500 – 4 000 авиационных бомб свободного падения, модификаций ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариаций – РБК, ОДАБ, БЕТАБ и тому подобное. На сегодня, не все они могут применяться вместе с УМПК и реактивным двигателем. В основном, объясняет обозреватель, можно верифицировать два типа авиационных бомб, которые применяются в такой комплектации – ОФАБ-250 и ОФАБ-500.

"Но даже и того количества производства в России ОФАБ-250 и ОФАБ-500 достаточно для того, чтобы создать серьезные проблемы в ближней и средней тыловой зоне Украины с целью не только расширения террора, но и истощения средств ПВО", – отметил Коваленко.

С одной стороны, отмечает эксперт, двигатель Swiwin SW800Pro позволяет увеличить дальность полета КАБ, а с другой – делает их уязвимыми для ЗРК малого и среднего радиуса действия. В то же время проблема в том, что производство и поставка в Украину необходимых для такой работы ракет ЗУР AIM-9 или AIM-120 стоит значительно дороже, чем изготовление ОФАБ-250 вместе с УМПК и Swiwin SW800Pro, объясняет Коваленко:

"То есть даже если КАБ и не достигнет цели, то все равно будет выполнять функцию истощения средств ПВО – как те же дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и дроны-камикадзе Shahed-136".

Он добавляет, что под угрозой теперь не только приграничные регионы Украины, но и районы ближнего и среднего тыла. То есть в зоне риска оказались вместе с Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областями, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

По мнению Коваленко, против реактивного КАБа, кроме дорогих ЗРК, можно было бы задействовать зенитные дроны-перехватчики. Однако неизвестно, насколько они эффективны против объектов, перемещающихся со скоростью 550 км/ч на высоте 9-12 км.

"Хорошо против КАБ себя зарекомендовали соответствующие средства РЭБ, но зоны и направления ударов за счет увеличения дальности и высот применения значительно расширились, и полностью их закрыть средствами РЭБ сегодня или завтра точно не получится", – уверен аналитик.

Поэтому он считает, что самый действенный метод устранения угрозы – уничтожение носителей средств террора – фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Новые КАБы оккупантов

Как писал УНИАН, 16 октября впервые с начала полномасштабного вторжения РФ российская армия нанесла удар по Николаеву управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким тогда заявил, что россияне запустили по городу сразу две управляемые авиабомбы.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов говорит, что многое о новых российских КАБах еще не известно. По его словам, это не совсем привычный нам КАБ в формате авиабомбы с крылышками – изделие больше напоминает крылатую ракету.

Вас также могут заинтересовать новости: