Путин загнал себя в ловушку и может решиться на рискованный шаг, - колумнист The Times

Марк Галеотти считает, что у Путина сейчас есть несколько вариантов эскалации, но все они сопряжены с огромным риском.

Россия последние две недели продолжает регулярно наносить жесточайшие удары по украинским городам, в результате которых страдают как оборонные предприятия, так и жилые кварталы. За четыре дня только в Киеве погибло более 50 человек. Утром 11 июля столица в очередной раз подверглась массированному обстрелу баллистическими ракетами.

Как пишет британский политолог Марк Галеотти в своей колонке для The Times, эти удары в значительной степени являются ответом Кремля на украинские атаки, нацеленные на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и танкеры, доставляющие топливо в Крым. Он отметил, что новая нотка гнева проникла даже в российскую риторику.

Галеотти напомнил, что в Кремле продолжают намекать на то, что Москва якобы готова к переговорам о мире, хотя и на своих условиях. В прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин даже говорил о том, что Украина предложила взаимный мораторий на удары по дальним целям, но отклонил это предложение.

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Политолог обратил внимание на то, что некоторые российские правительственные комментаторы проявили необычную сдержанность в отношении инициативы взаимно прекратить удары по дальним целям. Более того, в Москве все чаще говорят о том, чтобы привлечь Китай или Бразилию в качестве посредников и инициировать новые мирные переговоры с Украиной. В это же время Кремль отказался от всякой надежды на прорыв под руководством президента США Дональда Трампа.

Галеотти считает, что сам факт того, что эти предложения вообще выдвигаются, является показательным. Однако публично Москва не смягчает свою позицию и продолжает выдвигать ультимативные требования, включая полный вывод Сил обороны с Донбасса.

По словам политолога, несмотря на различные намеки со стороны Кремля, Россия все еще продолжает атаковать Украину. Чаще всего под удар попадает инфраструктура и промышленные объекты.

На фоне этих массированных ударов наблюдается рост числа жертв среди гражданского населения. Галеотти отметил, что, по данным представителей ООН по правам человека в Украине, в июле в среднем ежедневно гибнут или получают ранения 170 человек, что превышает показатели прошлого года.

Несмотря на огромное число жертв среди гражданского населения Украины, представители западных спецслужб не уверены в том, что россияне целенаправленно атакуют именно гражданскую инфраструктуру.

"Если бы они действительно стремились к максимальным жертвам среди гражданского населения, мы ожидали бы гораздо более высоких цифр", - сказал политологу источник в Министерстве обороны Великобритании.

Однако ситуация может измениться, предупредил Галеотти. Он напомнил, что сейчас у Украины дефицит ракет к системам Patriot, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты. Из-за этого страна фактически остается беззащитной от таких угроз.

Галеотти не исключает, что Россия может начать наносить еще больше ударов по гражданским объектам в Украине, чтобы причинить ещё больше страданий простым украинцам. Некоторые ультранационалисты в России уже призывают к увеличению числа ударов беспилотников по жилым домам, а также к ракетным ударам по канализационным и водоочистным сооружениям, электрическим подстанциям и мостам.

Галеотти напомнил, что Кремль и раньше пытался сломить волю украинцев к сопротивлению, в том числе и в ходе прошлой зимней кампании против энергетической инфраструктуры. Однако нет никаких оснований полагать, что на этот раз это будет более успешным, что признают даже российские эксперты в области обороны.

В чем заключается главная проблема для Путина

Политолог подчеркнул, что у Путина сейчас есть несколько вариантов эскалации. Однако все они сопряжены с огромным риском.

Галеотти уверен, что одним из наименее вероятных вариантов является применение тактического ядерного оружия, возможно, в виде демонстративной взрывной операции в море. По его словам, такой шаг может стать попыткой заставить Киев и его западных сторонников в панике просить о мире.

Однако это с такой же легкостью могло бы подстегнуть НАТО к ответным действиям и, несомненно, оттолкнуло бы Китай и Индию, на чью поддержку рассчитывает Путин, добавил политолог.

Галеотти не исключает, что Путин мог бы активизировать российскую кампанию диверсий против европейских заводов, производящих оружие для Украины, а также против автомобильных и железнодорожных маршрутов, используемых для его транспортировки. Обратной стороной является то, что это неизбежно вызовет гнев Европы как раз в тот момент, когда некоторые страны начинают пересматривать уровень своей поддержки Украины.

Политолог считает, что Путин также мог бы объявить новую мобилизацию, призвав в армию, возможно, сотни тысяч резервистов. Создание такого резерва оказало бы значительное влияние на ход войны.

Однако новая мобилизация может вызвать крайне негативную реакцию и привести к серьезным потрясениям внутри России, считает Галеотти. В прошлый раз, когда подобная попытка была предпринята осенью 2022 года, толпы россиян выехали из страны.

Мяч на стороне Путина

Галеотти подчеркнул, что давление на Путина усиливается и со стороны российской элиты. Элита требует, чтобы он положил конец войне или хотя бы заморозил её.

Председатель совета директоров Сбербанка России Герман Греф недавно публично заявил о том, что сейчас "не найдется ни один человек, которого не волнует ничего, кроме скорейшего прекращения боевых действий".

Галеотти уверен, что сейчас многое зависит от того, что решит Путин. Если он не откажется от идеи полностью захватить Донбасс, оснований для мира нет. Он отметил, что Украина не готова просто так сдать эту территорию.

Политолог считает, что война неизбежно должна была стать ещё более жестокой, прежде чем закончится. Он подчеркнул, что сейчас и Украина, и Россия пытаются измотать друг друга, из-за чего существует вероятность того, что, если ни одна из сторон не сможет нанести решающий удар, станет возможным проведение каких-то переговоров.

"Однако всё указывает на то, что, по крайней мере на данный момент, лето обещает быть опасным и жестоким", - резюмировал Галеотти.

РФ начиняет ракеты и дроны шрапнелью, чтобы задеть больше гражданских

Ранее директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский рассказал в комментарии корреспонденту УНИАН, что россияне наполняют средства воздушного нападения металлическими элементами (шрапнелью) во время атак на украинские города. По его словам, цель врага заключается в том, чтобы поразить как можно больше гражданского населения.

Храпчинский подчеркнул, что российские захватчики начиняют шрапнелью практически все средства, которыми атакуют Украину. Он напомнил, что зенитные ракетные комплексы С-400 предназначены для противовоздушной обороны, но российские захватчики используют их с целью нанесения ударов по Украине. В снарядах для этих комплексов также обнаруживали шрапнель.

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