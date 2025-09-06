Также войска РФ обстреляли железную инфраструктуру в Донецкой области.

В Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области из-под завалов частного дома, по которому россияне ударили КАБом еще 1 сентября, достали тела трех человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграмм-канале.

По его словам, атака россиян унесла жизни двух мужчин и женщины. Ранее, 1 сентября, Лысак писал, что ночью и утром под ударом врага были три общины Снельниковщины: Покровская, Маломихайловская и Славянская.

Относительно удара КАБом по Покровской общине, то по состоянию на понедельник было известно, что погиб один человек. Также в результате атаки был разрушен частный дом, уничтожено авто, еще 4 легковушки - побиты.

Кроме того, стало известно, что утром 6 сентября войска РФ обстреляли Донецкую область. По сообщению Укрзализныци, обесточен участок перед Славянском, в результате чего вынужденно задерживаются как пригородные поезда, так и дальнего сообщения.

"Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках.

Сейчас оцениваем повреждения и сроки восстановления, но традиционно гарантируем, что всех довезем", - говорится в сообщении.

Россия бьет по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 4 сентября российские оккупанты ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии на Черниговщине. Враг прицельно ударил по работникам "Датского совета по делам беженцев", которые занимались разминированием. По данным главы МВА Дмитрия Брижинского, известно о двух погибших и трех раненых.

В этот же день россияне сбросили на больницу в Константиновке три авиабомбы. Заведение до последнего принимало и лечило местных жителей. Еще тремя авиабомбами враг атаковал Ильиновку в Донецкой области, убив двух человек и повредив пять нежилых зданий.

Днем ранее россияне ударили из артиллерии по гражданским в Константиновке, в результате чего погибли 9 человек, еще 7 получили ранения. Во время этого обстрела оккупанты повредили 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

