По словам россиян, очередные партии самолетов других типов уже готовят к передаче оккупационной армии.

Корпорация ОАК передала армии РФ новые фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом пишет "Ростех", в состав которого входит ОАК.

Как сообщается, самолеты прошли заводские испытания и уже совершили перелет на аэродром базирования.

Российская корпорация не озвучила количества переданных бортов - судя по обнародованному видео, Воздушно-космические силы РФ получили по меньшей мере два новых самолета.

Также российская сторона сообщила, что к передаче готовят очередные партии самолетов других типов.

Стоит сказать, что это не первая партия Су-34, которую российская армия получила в этом году. О передаче одной из предыдущих УНИАН сообщал в июле этого года. Скорее всего, тогда также было передано несколько новых машин.

Бомбардировщик Су-34 - справка

Су-34 является одним из самых массовых новых самолетов России. За все годы было построено около 160 таких машин.

Самолет нередко критикуют за то, что он создан по концепции времен Холодной войны. Стоит сказать, что Су-34 понесли большие потери во время российской агрессии - специалисты оценивают их примерно в 40 самолетов.

Тем не менее, бомбардировщик является достаточно опасным, ведь может нести большой арсенал управляемых бомб и ракет, в частности, бомбы с модулями МПК, которые широкая общественность знает как "КАБы".

Общая боевая нагрузка самолета составляет 8000 кг (12 000 кг - максимальная).

Су-34 способен нести ракеты класса "воздух-воздух" типа Р-27, Р-73 и Р-77, однако из-за плохой маневренности и слишком большого веса он не может рассматриваться как полноценный истребитель.

Су-34 - другие новости

Недавно УНИАН обратил внимание на бомбардировщик Су-34 в необычной оранжевой окраске. Очевидно, это экспортный борт, который может быть предназначен для Алжира (среди вероятных покупателей также называли Иран).

Отметим, что ранее в сеть уже выкладывали кадры с экспортным Су-34, который проходил испытания на аэродроме Новосибирского авиационного завода. Однако тогда качество видео не позволяло рассмотреть детали.

