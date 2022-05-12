Наземной опасности для Лозовщины нет, но есть ракетная опасность.

На Харьковщине в результате обстрела оккупантами уничтожен склад сельхозпродукции. Наземной опасности для Лозовщины нет, но есть ракетная опасность.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

"Сегодня трагический день был для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен склад сельхозпродукции на территории общины, один человек погиб гражданская"- отметил он.

Сергей Зеленский сообщил, что сейчас "наземной опасности для Лозовщины нет, но есть ракетная опасность".

Ситуация на Харьковщине:

По словам мэра города Игоря Терехова, из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. Более 1100 домов в Харькове разрушены.

27 марта украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

В Генштабе ВСУ заявляют, что на Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.

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