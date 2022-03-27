Однако, несмотря на ежедневные обстрелы, люди начали возвращаться в свой родной город.

Из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. На сегодня более 1100 домов в Харькове просто разрушены.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Украинской правде".

Вместе с тем Терехов не озвучил конкретной суммы ущерба, нанесенного российскими военными. Он подчеркнул, что их сейчас посчитать не возможно, поскольку сумма увеличивается ежедневно. И, что главное, ежедневно гибнет мирное население от рук рашистов.

"Я даже не хочу сейчас считать убытки, потому что они колоссальные. Гибнут люди и ты никак этого не подсчитаешь. Просто скажу вам - более 1100 зданий разрушены в Харькове. Стоит половина здания, а второй половины нет. Можно ли его восстанавливать? Нет конечно... Нужно город строить фактически заново", - заявил Терехов.

Также мэр Харькова рассказал, что от атак оккупантов страдает и инфраструктура города – котельные, трубопроводы, газопроводы, водопроводы, насосные станции и трансформаторные подстанции.

"Если раньше бомбили ночью, то сегодня преимущественно утром, днем – обстрелы, вечером обстрелы. Разрушаются целые микрорайоны, гибнут мирные люди, гибнут жители города Харькова, и это ужасно", - отметил мэр.

Однако, несмотря на обстрелы, люди начали возвращаться в свой родной город. По словам Терехова, Харьков - это, видимо, национальность, потому что имеет особую ментальность.

"Многие люди сегодня, после отъезда на запад Украины или в Европу, возвращаются в Харьков. Возвращаются не только мужчины, которые вывезли свои семьи, это даже не обсуждается, но и начали возвращаться женщины. Не хотят жить в другом месте", – сообщил Терехов.

Кроме того, он отметил, что очень много людей, которые имеют возможность уехать из Харькова отказываются это делать. Несмотря на то, что есть связи с иностранными фондами, которые готовы помочь с расселением.

"Когда я говорю - у нас есть возможность, вы хотите поехать? Мне говорят – а почему мы должны ехать? Это наш город, в котором мы родились, где родились наши дети, где родились наши родители. Мы всегда жили и будем жить в городе Харькове", – отметил Терехов.

Отметим, Харьков, второй по величине украинский город, живет под ракетными обстрелами с первого дня войны. Путинские войска безжалостно бьют по спальным районам, историческим и административным зданиям. Из-за постоянных обстрелов гибнут мирные жители.

Россия как бы мстит Харькову за неудачную "русскую весну" 2014 года, когда город пытались"расшатать" пророссийские сторонники. Но их попытки оказались тщетными – Путин потерпел неудачу с проектом "Новороссии" во многом благодаря позиции харьковчан.

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