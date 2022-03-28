Традиционно Мариуполь, также Чернигов - в обоих городах очень сложная ситуация, но украинские военные продолжают стоять там, продолжают воевать.

Враг продолжает атаковать на востоке и ключевым направлением является Изюм Харьковской области.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что сегодня под утро были "достаточно сильные обстрелы по большой части территории Украины". По его словам, были взрывы в Луцке, возле Житомира.

"Враг продолжает атаковать на востоке и в принципе ключевое направление, насколько мы понимаем, это Изюм и в сторону Донбасса, потому что это прямая дорога на Славянск. Это одно из важных для россиян направлений, где они концентрируются и хотят пробиться", - сказал Денисенко.

По его словам, "традиционно Мариуполь, традиционно можем говорить о Чернигове - в обоих городах очень сложная ситуация, но мы продолжаем стоять там, продолжаем воевать".

Он также отметил, что в городе Рубежное украинские защитники смогли отбросить врага из одного из районов этого населенного пункта.

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