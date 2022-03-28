Люди остаются в городе, где невозможно жить.

На сегодняшний день в Мариуполе около 160 тысяч мирных жителей.

Об этом сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, еще достаточно много людей находится в городе Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тысяч населения. Порядка 160 тысяч людей, по нашим оценкам, находятся в блокируемом городе Мариуполе", - сообщил Бойченко. По его словам, люди остаются в городе, где невозможно сегодня жить - нет ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи.

Он подчеркнул, что это геноцид России против народа Украины, мариупольцев. При этом Бойченко добавил, что "идет циничная низкая игра", когда российская сторона говорит об открытии корридора с Мариуполя, но по факту они этот коридор не разрешают.

Как сообщал УНИАН, ООН получает все больше данных, подтверждающих наличие массовых захоронений в Мариуполе.

В настоящее время ситуация в городе остается трагической. Погибших хоронят прямо во дворах, а в Мариупольском городском Совете заявили, что все больше людей умирают от голода.

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