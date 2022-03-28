Россияне перенесли основные усилия на восток (Мариуполь, зона ООС) и пытаются любой ценой окружить наши войска между Изюмом и Волновахой.
Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
Под Изюмом продолжаются тяжелые бои, однозначных данных о передвижениях противника пока нет.
Арестович предупредил, что это не последняя новость из ООС, а украинцам стоит быть психологически готовыми к этому.
По оценке США, из-за провала в быстром захвате Украины Путин сосредоточился на оккупации восточных регионов Украины, чтобы в будущем проложить себе сухопутный коридор в Крым.
Кроме того, российские войска, указывали в Вашингтоне, попытаются окружить украинские силы в регионе, чтобы получить рычаги влияния для переговоров с офисом Зеленского.
Именно 28-30 марта состоится очередной раунд встречи российской и украинской делегации по вопросам вывода войск РФ и прекращения огня.