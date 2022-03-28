Арестович предупредил, что это не последняя новость из ООС.

Россияне перенесли основные усилия на восток (Мариуполь, зона ООС) и пытаются любой ценой окружить наши войска между Изюмом и Волновахой.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Под Изюмом продолжаются тяжелые бои, однозначных данных о передвижениях противника пока нет.

Арестович предупредил, что это не последняя новость из ООС, а украинцам стоит быть психологически готовыми к этому.

По оценке США, из-за провала в быстром захвате Украины Путин сосредоточился на оккупации восточных регионов Украины, чтобы в будущем проложить себе сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, российские войска, указывали в Вашингтоне, попытаются окружить украинские силы в регионе, чтобы получить рычаги влияния для переговоров с офисом Зеленского.

Именно 28-30 марта состоится очередной раунд встречи российской и украинской делегации по вопросам вывода войск РФ и прекращения огня.

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