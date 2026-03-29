Прошлись смерчем по базе 'Торнадо': Мадяр рассказал, что уничтожили в Крыму (видео)

Кроме того, в Донецкой области украинские военные уничтожили вражеские цистерны с топливом.

Силы обороны Украины уничтожили на территории временно оккупированного Крыма сразу три крупные цели россиян – реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч/Торнадо-С".

Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, сегодня ночью беспилотники СБС прошли смерчем по базе "Торнадо": уничтожены три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряжающая машина.

"Базу РСЗО БМ-30 в населенном пункте Совхозне (Крым) в ночь на 29 марта с дружественным визитом обработали "птицы" 1 ОЦ Сил беспилотных систем. Уничтожено сразу три реактивные системы залпового огня 300 мм "Смерч" или "Торнадо" и самоходную транспортно-зарядную машину к ним", – уточнил Мадяр.

Он отметил, что "Смерч" – старая версия "Торнадо" – запускает неуправляемые ракеты на расстояние 70–90 км, "Торнадо-С" – модернизированное средство с автоматизированным наведением и спутниковой навигацией, дальность стрельбы – 120 км.

Военный также пояснил, что специалистами СБС во взаимодействии с разведкой СБУ уничтожены цистерны с топливом вблизи населенного пункта Новосвитловка, который находится на временно оккупированной территории Луганской области.

"Цели были поражены по координации вновь созданного Центра глубокого поражения СБС", – добавил Мадяр.

Как писал УНИАН, недавно в Брянской области Российской Федерации украинские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы " Бук". Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что уничтожены высокомобильные многофункциональные зенитно-ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" вместе с расчетом.

Также была поражена пуско-зарядная установка "Бук-М2", а на временно оккупированной части Донецкой области – РЛС "Триумф" из состава комплекса С-400.

Вас также могут заинтересовать новости: