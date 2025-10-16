Луценко отметил, что главе Белого дома присуще каждые несколько недель "разворачиваться на 180 градусов".

Недавно президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина "прекратить убивать украинцев и россиян". Военный, аэроразведчик, общественный деятель и писатель Игорь Луценко поделился в интервью УНИАН, о чем может свидетельствовать это изменение в словах главы Белого дома.

"Думаю, что здесь элементы торга, и что в элементах торга появятся "Томагавки" или какая-то другая реальная военная помощь", - сказал Луценко.

Он добавил, что он бы аплодировал Трампу, если американский лидер и дальше будет развивать эту "медийно-пропагандистскую линию, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян".

"Так как это чрезвычайно слабый участок в позиции самой России и самого Путина", - отметил военный.

Луценко рассказал, что российские оккупанты сейчас берут за сутки одно село в Донецкой области. Он добавил, что они там уже и так полумертвые.

"Нам больно, но это одно село в сутки. Чего он хочет с этим достичь? Это выглядит просто как утилизация россиян и украинцев просто потому, что Путину захотелось", - сказал Луценко.

По мнению военного, Трампу следует больше давить именно с точки зрения своей MAGA-риторики, то есть риторикой, которая больше понятна россиянам и в свое время даже поддерживалась россиянами. То есть, пояснил Луценко, следует MAGA-языком спрашивать:

"Уважаемые обыватели, извините, наши жлобы-коллеги, а что вообще происходит? Давайте мы как-то сами себе объясним, что происходит, на своем жлобском языке".

При этом, аэроразведчик считает, что Трамп и стратегия - два разных понятия. Он напомнил, что для главы Белого дома присуще каждые несколько недель "разворачиваться на 180 градусов".

"Он на Зеленского накричал, сейчас он Зеленского будет хвалить. Это особенность Трампа. Он, как говорится, отходчивый", - отметил Луценко.

Хотя это бывает и в обе стороны, но военный считает, что этот этап для нас безусловно положительный.

Луценко заявил, что если Трамп увидит, что не получает взаимности от Путина, тогда ему надо быть жестким и показать, что "ты меня не любишь, то я тебе сейчас как дам!".

Усилия Трампа в завершении войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, главной темой которого стали перспективы окончания войны в Украине. По словам Трампа, разговор с Путиным оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед". Президент США добавил, что во время разговора "значительное внимание" они уделили вопросам двусторонней торговли после окончания войны в Украине. На следующей неделе, как договорились Трамп и Путин, должна состояться встреча их представителей.

Также мы писали, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление. Поэтому, по данным издания Politico, на личной встрече в пятницу, 17 октября, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут обсуждать переход Украины в наступление на поле боя. Уже известно, что Зеленский и Трамп обсудят также предоставление крылатых ракет Tomahawk и системы противовоздушной обороны. Указывается, что Украина надеется, что эта встреча поможет получить современное вооружение.

