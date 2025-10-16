По словам Луценко, чтобы спланировать такую операцию, на самом деле нужно очень большое время.

Трамп все еще умеет удивлять, и очередные его заявления не разочаровали. В частности, по его словам, Индия якобы прекратит покупать российскую нефть. Впрочем, самыми яркими заявлениями американского лидера стало то, что Украина якобы собирается пойти в наступление, а также его призыв к президенту России Владимиру Путину прекратить убивать украинцев и россиян. Почему он сделал такие заявления и реально ли украинское наступление, - об этом УНИАН поговорил с Игорем Луценко, военнослужащим, соучредителем Центра поддержки аэроразведки.

Выступая вчера в Белом доме, Трамп, говоря об Украине, заявил, что она хочет перейти в наступление, и по этому поводу США "придется принять решение". Что он имел в виду? Как вы оцениваете фразу "придется принять решение" - о каком именно "решении" на уровне американской политики может идти речь? Может ли оно касаться не только передачи ракет Tomahawk, но и фактического разрешения Украине на проведение масштабной наступательной операции с американской поддержкой - разведданными, координацией, логистикой?

Фраза "принять решение" - это какие-то стандартные понты Трампа, он тут, может, хвастается, что он контролирует процесс. Одним решением Соединенных Штатов мы в наступление не перейдем. Это наша задача, и мы к ней должны готовиться или не готовиться, и его решение не сильно здесь играет роль.

Если говорить о том, что Соединенные Штаты могли бы нам помочь, если бы захотели поддержать наше гипотетическое наступление, то здесь как минимум две вещи можно назвать.

Первое - это системы противовоздушной обороны. Речь не о Patriot, а те системы, которые противодействуют самолетам, потому что сейчас россияне испытывают все более далеко летающие КАБы. Соответственно, как в обороне, так и в наступлении нам важно, чтобы тех КАБов было как можно меньше. Как раз самолетами россияне могут против нас работать, а мы против них самолетами очень мало можем работать, потому что есть асимметрия в средствах противовоздушной обороны. Они могут сбивать наши самолеты на сотни километров, а нам это трудно.

И второе - это тактические ракеты класса HIMARS или выше. Если их дать в большом количестве, то это позволит просто проломить позиции россиян на определенном участке и, собственно, там пойти в наступление.

То есть то, что мы сейчас делаем дронами, - пытаемся каждую ночь уничтожать технику, которую мы обнаруживаем, какие-то их укрепления, которые мы обнаруживаем, - то же самое можно делать за гораздо больший прайс, но гораздо быстрее и эффективнее. И все с помощью американских ракет.

Я думаю, что любой американский военный определенного уровня может подсказать это своему начальству: "А давайте мы дадим пять сотен ракет украинцам, и они буквально за несколько дней выбьют все живое на определенном участке, все, что они увидят, и туда зайдут". Вот такой вариант. Но ни одного, ни другого пока американцы не делают, скорее всего потому, что они эскалаторофобы.

Это раньше можно было такими их считать, а сейчас они просто принципиально хотят дружить с Россией. Поэтому они играют в эту игру: "дам - не дам".

В Украине и мире многие восприняли его заявление о готовности Украины перейти в наступление со скепсисом и удивлением, ведь всем известно, что сейчас мы ведем тяжелые оборонительные бои, и инициатива преимущественно на стороне России. Можно ли утверждать, что Трамп не до конца владеет ситуацией относительно войны в Украине и просто неудачно высказался? Или, возможно, действительно что-то готовится, а Трамп просто "проговорился"? Могут быть в украинском командовании планы или запросы на масштабное наступление, о которых общественность пока не знает? И насколько реально, учитывая боевую ситуацию, ресурсы и поддержку, перейти к большой наступательной фазе уже сейчас?

О ресурсах не знаю, это только Сырский знает. Могли бы быть в Украине потенциальные ресурсы, чтобы смоделировать какой-то неожиданный Курск-2, условно говоря, на 10-15 километров, - я думаю, что да, что такое может быть.

Думаю, что обе стороны в этой войне пытаются все же держать ресурсы, держать резервы для того, чтобы в случае чего их задействовать. Я, например, не удивлюсь, если Сырский придумает какую-то интересную операцию, поэтому он и является главнокомандующим.

Что касается потенциального украинского ресурса для того, чтобы спланировать такую операцию, то на это нужно очень большое время на самом деле. Для того, чтобы сделать действительно эффективную штурмовую группировку, надо над этим поработать. Возможно, эта работа где-то и проведена.

Но потенциально в Украине, если была бы лучшая мобилизационная политика, то можно было бы насобирать еще дополнительные 100-150 тысяч солдат для того, чтобы и заменить нынешних, и создать какие-то ударные кулаки. Но для этого надо правильно распоряжаться тем ресурсом, который есть, и правильно мобилизовать. Это вопрос менеджментно-ресурсный.

Гипотетически, Украинское государство сегодня способно с помощью Генштаба или с помощью каких-то других механизмов аккумулировать необходимый ресурс для подобного наступления, потому что это уже раз ей удалось.

Трамп также выступил с нетипично жестким призывом к Путину, требуя от него "прекратить убивать украинцев и русских". Можно ли списать это заявление на специфическую манеру публичных выступлений Трампа, или оно свидетельствует о том, что США окончательно прячут договоренности, достигнутые с Путиным на Аляске, и переходят к более активной и агрессивной поддержке Украины? То есть это просто риторика или признак более жесткого разворота американской политики?

Думаю, что здесь элементы торга, и что в элементах торга появятся "Томагавки" или какая-то другая реальная военная помощь. И на самом деле я бы очень аплодировал Трампу, если бы он дальше развивал эту медийно-пропагандистскую линию, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян. Потому что это очень слабый участок в позиции самой России и самого Путина.

Собственно, а чего же они сейчас хотят достичь? Они берут за сутки одно село в Донецкой области, те полумертвые села. Нам больно, но это одно село в сутки. Чего он хочет с этим достичь? Это выглядит просто как утилизация россиян и украинцев просто потому, что Путину захотелось.

Если бы он больше на это давил именно с точки зрения своей MAGA-риторики, то есть риторикой, которая больше понятна россиянам, которая якобы в свое время даже поддерживалась россиянами... То есть MAGA-языком спрашивать: "Уважаемые обыватели, извините, наши жлобы-коллеги, а что вообще происходит? Давайте мы как-то сами себе объясним, что происходит, на своем жлобском языке".

В целом: эти заявления Трампа - это спонтанная импровизация или часть новой американской стратегии в отношении Украины?

Трамп и стратегия - это разные вещи. Это его личная стратегия по жизни. Разворачиваться на 180 градусов раз в несколько недель - это абсолютно для него характерно. Он на Зеленского накричал, сейчас он Зеленского будет хвалить. Это особенность Трампа. Он, как говорится, отходчивый.

К сожалению, он отходчив в обе стороны, но этот этап для нас безусловно позитивный. И показывает, что у него нет какой-то "заложенности" на любовь к Путину. Что ему надо будет отплясывать тогда какую-то другую историю, если увидит, что взаимности от Путина он не получает. Ему надо потом быть очень жестким и показать, что "ты меня не любишь, то я тебе сейчас как дам!".