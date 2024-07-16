Руководство страны занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт, отметило издание.

Украинская власть планирует начать переговоры с Россией и завершить боевые действия, которые продолжаются на линии фронта протяженностью почти 1000 километров. Сейчас россияне приближаются к ключевой дороге снабжения на востоке, а бои с каждым днем становятся тяжелее и интенсивнее, сообщает The New York Times.

Издание также отметило, Украина надеется, что недавно предоставленное западными союзниками оружие и боеприпасы, помогут ей сдержать российские силы, как это уже произошло на северо-востоке, когда Силам обороны удалось остановить наступление на Харьков. В то же время официальные лица США заявляли, что РФ вряд ли удастся достичь значительных территориальных достижений в ближайшие месяцы.

"Поскольку война достигает отметки в два с половиной года, Украина создает план переговорного прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести второй международный мирный саммит позже в этом году и что российские официальные лица должны принять участие", - говорится в материале. Видео дня

Как известно, Москву не пригласили на предыдущий саммит, который проходил в Швейцарии в прошлом месяце.

Последние новости с фронта - что нужно знать

Как писал УНИАН, Силы обороны отступили из Крынок и Урожайного, ведь удерживать позиции в этих населенных пунктах не было смысла из-за масштабных разрушений.

Ранее, 14 июля, об оккупации Урожайного сообщали аналитики DeepState, но украинская власть не давала официальных подтверждений.

"С самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительны, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении.

Также УНИАН сообщал, что РФ может активизироваться по всей северной границе и напасть в других местах, чтобы растянуть оборону ВСУ. Майор запаса Алексей Гетьман прогнозирует усиление боевых действий в Харьковской области.

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