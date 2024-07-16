Россияне могут попытаться растянуть оборону ВСУ.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что наступления оккупантов в Харьковской области могут быть связаны с возможной активизацией врага по всей северной границе Украины.

"Об этом говорил и руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов, что вполне вероятно, будут попытки каких-то атакующих действий на Сумщине, может, на Черниговщине, может, на Киевщине. Вероятно, это будет не для того, чтобы попытаться существенно где-то продвинуться, потому что те силы и средства, которые там планируют использовать, они не позволяют даже рассчитывать на то, чтобы можно было продвинуться на десятки километров. А чтобы растянуть нашу линию обороны", - пояснил он в эфире Rаdio NV.

По словам Гетьмана, поскольку у РФ больше людей, чем у нас, то при растяжении фронта "мы будем тоньше". Это может быть одна из целей противник. Кроме того, эксперт прогнозирует усиление боевых действий в Харьковской области.

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"Конечно будет, после того, как они сделали неудачные наступательные действия на том направлении, они учли ошибки, и они подтянули туда и подтягивают резервы из новейшего этого созданного Ленинградского военного округа. Есть информация, что там люди не очень подготовлены, но [их] большое количество, и будет попытка атаковать дальше на Харьковщине", - подчеркнул эксперт.

Однако он успокоил, что продвигаться там россиянам будет крайне трудно - наши защитники построили неплохую фортификацию. Если противник попытается наступать, то упрется в позиции, где заминировано все, что надо, стоит артиллерия и войска. Но Гетман предостерег от того, чтобы переоценивать эти фортификации, потому что у россиян есть планирующие бомбы большой мощности.

Ситуация в Харьковской области

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска не имеют успеха на Харьковском направлении. Бои там имеют высокоинтенсивный характер. Все пограничные больницы РФ заполнены ранеными.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков", россияне продолжают атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, они готовят новые атаки.

Сейчас в ВСУ надеются на разрешение атаковать аэродромы противника, откуда взлетают самолеты с авиабомбами.

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