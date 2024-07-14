Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", – говорится в сообщении.

Впоследствии в DeepState отметили, что россияне также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой Донецкой области и в Макеевке Луганской области. Кроме того, продолжаются бои в Железном и Клещиевке Донецкой области.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска ударили по жилому сектору в Чернобаевке на Херсонщине. 16-летняя девушка получила тяжелые ранения – у нее травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища. В то же время в Камышанах на Херсонщине россияне убили семью.

Кроме того, россияне били по поселку Буды на Харьковщине. В результате вражеской атаки погибли два человека. Оккупанты убили начальника Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области и полицейского. Более 20 человек – травмированы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Среди пострадавших 14-летняя девочка.

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