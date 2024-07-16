Отмечается, что удерживать позиции в этих населенных пунктах не было смысла из-за масштабных разрушений.

Украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки, которое расположено в Херсонской области на левом берегу Днепра, а также из Урожайного Донецкой области. Силы обороны отошли для сохранения жизней бойцов, сообщил источник из Генштаба в комментариях LIGA.net.

"В Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий", - говорится в материале.

Отмечается, что подобная ситуация сложилась и в Урожайном. Позиции украинских военных были разрушены и непригодны для использования и бойцы не могли выполнять там свои задачи.

Видео дня

Представитель Генштаба отметил, что для сохранения жизней бойцов Силы обороны должны отступать от уничтоженных позиций.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 14 июля аналитики DeepState заявили об оккупации Урожайного. Официальных подтверждений военного руководства Украины по поводу этого не было.

"С самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительны, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении.

Также УНИАН сообщал, что Россия может активизироваться по всей северной границе и напасть в других местах. Майор запаса Алексей Гетьман считает, что оккупанты могут попытаться растянуть оборону ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: