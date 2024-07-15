По словам Мартина Егера, условия мира должны обсуждаться только на основе международного права и украинского предложения.

Требования правителя РФ Владимира Путина по завершению войны в Украине являются абсолютно неприемлемыми. Об этом в интервью Суспільному сказал посол Германии в Украине Мартин Егер.

По его словам, Германия с самого начала поддерживала "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем этот процесс на пути к миру и Германия принимает в нем активное участие. Я лично также довольно активно поддерживал его, у нас было много встреч в Киеве. Я сотрудничаю с Андреем Ермаком и другими, чтобы действительно продвинуть этот процесс. В Швейцарии состоялся успешный саммит, планируется следующий. Пригласить Россию на него - это было идеей также и Украины, но, что важно, условия мира должны обсуждаться только на основе международного права и украинского предложения", - отметил дипломат. Видео дня

Он также прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не отрицает удары своим оружием по военным целям в России, и возможность передачи Украине ракет Taurus.

"Я понимаю, что с украинской точки зрения процессы относительно того, какое оружие можно применять, когда и при каких условиях, продолжаются слишком долго. С другой стороны, они необходимы для стран-партнеров. Не только Германия обсуждает эти вопросы. Что касается ракет Taurus, я не хотел бы уклоняться от ответа, но на сегодня у меня нет новостей", - констатировал Егер.

"Мирные" предложения Путина

Как известно, правитель РФ Владимир Путин отмечает собственные требования по завершению войны - в частности, на выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, статус которых, а также Крыма, должны зафиксировать в международных договорах как российский.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не согласится на территориальные уступки ради окончания войны. Он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну, поскольку верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

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