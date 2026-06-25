'Эта зима будет тяжелой': Шмыгаль предупредил о последствиях российских атак

К началу зимы планируется восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей.

Предстоящая зимняя кампания станет тяжелым испытанием для Украины. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске.

"Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", – отметил государственный деятель. По словам Шмыгаля, к предстоящему отопительному сезону необходимо готовиться в любом случае – независимо от того, продлится ли война или будет достигнуто ее прекращение.

Сегодня Украина совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону.

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По данным министра энергетики, необходимо восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей, а также развернуть около 3 ГВт новых децентрализованных энергетических систем, что должно повысить устойчивость энергосистемы в условиях существующих рисков.

Такие объекты должны быть менее уязвимыми к российским ударам и способными работать автономно. Параллельно в Украине разворачивают многоуровневую систему защиты от ракет и дронов, а также укрепляют противовоздушную оборону.

Состояние украинской энергетики – последние новости

Ранее стало известно, что этим летом в Украине могут быть введены почасовые графики отключений электроэнергии из-за последствий массированных вражеских атак.

По словам экспертов, в пиковые часы без света могут оставаться до пяти часов, а самый сложный период прогнозируется уже в ближайшие недели.

Даже при импорте электроэнергии и активной работе солнечных электростанций энергосистема все равно остается уязвимой к дефициту мощностей.

Напомним, 22 июня жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что в Украине фактически уже начался сезон летних отключений света из-за повышенной нагрузки на энергосистему, в частности из-за активного использования кондиционеров.

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