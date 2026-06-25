'Эта зима будет тяжелой': Шмыгаль предупредил о последствиях российских атак

Предстоящая зимняя кампания станет тяжелым испытанием для Украины. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске.

"Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", – отметил государственный деятель. По словам Шмыгаля, к предстоящему отопительному сезону необходимо готовиться в любом случае – независимо от того, продлится ли война или будет достигнуто ее прекращение.

Сегодня Украина совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону.

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По данным министра энергетики, необходимо восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей, а также развернуть около 3 ГВт новых децентрализованных энергетических систем, что должно повысить устойчивость энергосистемы в условиях существующих рисков.

Такие объекты должны быть менее уязвимыми к российским ударам и способными работать автономно. Параллельно в Украине разворачивают многоуровневую систему защиты от ракет и дронов, а также укрепляют противовоздушную оборону.

Состояние украинской энергетики – последние новости

Ранее стало известно, что этим летом в Украине могут быть введены почасовые графики отключений электроэнергии из-за последствий массированных вражеских атак.

По словам экспертов, в пиковые часы без света могут оставаться до пяти часов, а самый сложный период прогнозируется уже в ближайшие недели.

Даже при импорте электроэнергии и активной работе солнечных электростанций энергосистема все равно остается уязвимой к дефициту мощностей.

Напомним, 22 июня жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что в Украине фактически уже начался сезон летних отключений света из-за повышенной нагрузки на энергосистему, в частности из-за активного использования кондиционеров.

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