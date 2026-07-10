Россия нашла способ обходить защиту энергообъектов Украины: Reuters раскрыл схему атак

По мнению аналитиков, такие удары являются частью общей российской стратегии изолирования украинских регионов.

Россия использует дешевые дроны на оптоволокне, чтобы обходить защиту украинских энергетических объектов и повреждать высоковольтные подстанции в приграничной Сумской области, сообщает Reuters.

Подлинность видео новых атак, появившихся в российских соцсетях, проверили и подтвердили специалисты исследовательской группы CIR из Лондона.

Стало известно, что для нанесения ударов противник использует маневренные FPV-дроны, которые управляются через тонкий волоконно-оптический кабель. Такая инженерная особенность делает их невосприимчивыми к сигналам РЭБ, поскольку связь с оператором не зависит от радиоволн. Поэтому, как объясняют авторы, украинская защита в виде бетонных саркофагов и антидроновых сеток, которая эффективно защищала от ракет и "Шахедов", может оказаться бесполезной.

Видео дня

Как рассказал исследователь CIR Джошуа Скривен, схема атаки выглядит следующим образом: первый дрон разрывает защитную сетку, создавая проход, а уже второй залетает непосредственно в вентиляционные отверстия бетонного саркофага.

Аналитики зафиксировали как минимум 8 таких попаданий: четыре – по крупным подстанциям 330 кВ и ещё четыре – по менее защищённым объектам 110 кВ.

По данным мониторинговой карты Deepstate, радиус действия этих дронов увеличился, ведь пораженные объекты располагались на расстоянии от 16 до 26 километров от линии фронта.

Главной целью захватчиков являются автотрансформаторы. По словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, уничтожение этого узла на подстанции 330 кВ, стоимость которого составляет около 3,5 миллионов долларов, полностью выводит из строя весь трансформаторный блок. В то же время стоимость самого оптического дрона ничтожно мала.

По мнению исследователя, эти удары являются частью общей российской стратегии – изолировать украинские регионы от общенациональной энергосети, а затем отключать свет, атакуя локальные электростанции.

Ситуация в приграничной Сумской области остается крайне напряженной из-за постоянных обстрелов. Министр обороны Украины Михаил Федоров также подтвердил ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, подчеркнув террористические мотивы Кремля.

Энергосистема Украины

УНИАН писал, что продолжительность отключений электроэнергии летом будет зависеть от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры и жары. По пессимистическому сценарию украинцы могут оставаться без света до пяти часов, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, в вечерние пиковые часы при жаркой погоде дефицит мощности в системе может достигать 2 ГВт, а в случае массированных обстрелов – вырасти до 4 ГВт с графиками отключений до 5 часов.

Так, 6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях тогда временно осталась без электроснабжения.

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