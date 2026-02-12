Интеграция, а не ликвидация: в ВСУ отреагировали на скандал с Интернациональным легионом

В штурмовых подразделениях иностранные легионы будут отвечать за штурмовые действия и контрдиверсионные операции.

Интернациональные легионы ВСУ не были ликвидированы. Их интегрировали в состав штурмовых подразделений. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в социальной сети Facebook.

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные возможности с помощью нового вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

В частности, подразделения иностранцев не исчезают, но трансформируются, чтобы стать сильнее.

Видео дня

"Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках считают это логичным шагом, ведь легионеры – военнослужащие батальонов специального назначения в составе Вооруженных Сил Украины.

Задачи иностранцев в штурмовых подразделениях ВСУ

"Штурмовые действия и контрдиверсионные операции – именно тем, чем личный состав легионов занимался с первых дней своего основания. Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой", - добавили в Сухопутных войсках.

Кроме того, иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений.

Также выражается уверенность, что боевые задачи для личного состава интернациональных легионов остаются неизменными.

"Воины продолжают работать в соответствующих направлениях – в тех же районах, в тех же условиях. Разница лишь в усиленной поддержке, что существенно повышает их боевую стойкость. Также военнослужащие легионов получили возможность развития и переквалификации – на операторов БПЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей в соответствии с компетенциями", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что большинство иностранцев не просто остались в строю, но и самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег из-за рубежа именно в свои новые подразделения, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы.

Утверждения о ликвидации не соответствуют действительности

При этом в Сухопутных войсках отметили, что в информационном поле продолжается дискуссия об интеграции легионов, которую пытаются представить как ликвидацию.

Так, в ходе служебной проверки были выявлены отдельные нарушения в организации учета и управленческих процессах, которые требовали реагирования и упорядочения.

"Часть публичных комментариев, которые появились впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений. Подчеркиваем, что принятые меры направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск", – отмечается в сообщении.

Как заявили в Сухопутных войсках, каждого иностранного добровольца ценят и устраняют барьеры между украинскими гражданами и иностранцами.

"Представители других стран, которые защищают нашу землю, имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины", - говорится в сообщении.

Иностранцы в ВСУ: последние новости

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Украина в конце 2025 года фактически начала распуск Интернационального легиона - подразделения, созданного по приказу президента Владимира Зеленского через несколько дней после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В Сухопутных войсках отметили, что иностранцы и в дальнейшем смогут нести службу в рядах Сил обороны Украины, заключив контракт с Вооруженными силами.

Вас также могут заинтересовать новости: