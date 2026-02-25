Чешская военная откровенно рассказала, почему приехала воевать против России

В Украину Каролина прибыла в 2022 году – сначала как волонтер и медик.

Многие граждане Чехии поддерживают Украину – кто-то волонтерством, кто-то гуманитарной помощью, однако есть и те, кто взял в руки оружие. Среди них – Каролина, которая уже почти три года служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Укринформу она откровенно объяснила свою позицию: убеждена, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины.

"Я считаю, что Россия – это зло. Если Украина не победит, мы будем следующими. Поэтому нужно воевать, поддерживать и помогать", – говорит она.

Видео дня

По словам военной, даже если бы нападение произошло не на Украину, а на другое государство, она все равно поехала бы воевать.

Отмечается, что в Украину Каролина приехала в 2022 году – сначала как волонтер и медик в Бахмут. Перед этим она уволилась со службы в чешской армии. Впоследствии решила заключить контракт и присоединиться к украинским военным уже как полноценный боец ВСУ.

Разрешения президента Чехии на службу в иностранной армии она не получала. Из-за предыдущей службы в чешской армии это было невозможно в соответствии с законодательством.

"Можно сказать, что служу нелегально", – отмечает Каролина.

До полномасштабной войны ее ничего не связывало с Украиной, и украинским языком она не владела. Сначала работала в команде чешских добровольцев, поэтому острой необходимости в знании языка не было. Однако когда решила остаться и служить вместе с украинцами, начала активно изучать украинский.

По ее словам, в этом очень помогли друзья – за годы службы в Украине их у нее появилось немало. Семья Каролины тяжело восприняла ее решение отправиться на войну, но поддерживает ее, несмотря на постоянные переживания.

Сколько чехов воюют за Украину

Точной статистики о количестве граждан Чехии, которые встали на защиту Украины с оружием в руках, нет. По состоянию на конец 2024 года президент Чехии Петр Павел дал разрешение на службу 60 гражданам страны. Ранее, в мае 2022-го, тогдашний президент Милош Земан подписал решение, которое позволило 103 чехам присоединиться к ВСУ.

Впрочем, реальное количество добровольцев может отличаться, ведь не все имеют официальные разрешения.

Иностранцы в рядах ВСУ

Как писал УНИАН, в рядах ВСУ служит штурмовиком гражданин США по имени Брюс. Однажды он вместе с побратимами из 63 отдельной механизированной бригады "Стальные львы" взял в плен оккупантов. Речь шла о том, что Брюс и его напарники зачищали Серебрянский лес и взяли в плен четырех россиян. Иностранец обращался к оккупантам на украинском языке, был очень вежливым, чем очень удивил россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: