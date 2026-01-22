Почему Киев стал более уязвимым к атакам РФ: эксперт объяснил, что изменилось

Оккупанты наращивают количество средств поражения и модернизируют вооружение, которым терроризируют Украину.

Тактика российских атак по Украине не менялась с первого массированного удара. Но изменился масштаб и техническая составляющая.

Такое заявление сделал в интервью УНИАН офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отвечая на вопрос о том, что Киев, кажется, стал более уязвимым.

"После каждого обстрела появляются заголовки о том, что "враг изменил тактику". На самом деле тактика не менялась с первого массированного удара. Это системная террористическая модель: атаки по критической энергетике и стратегическим объектам с максимальным расчетом на ущерб гражданскому населению", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что оккупанты наращивают количество средств поражения и модернизируют вооружение, которым терроризируют Украину. Так, баллистические ракеты противника становятся более сложными, объемы производства "Шахедов" растут. Кроме того, россияне используют все больше дронов в рамках одной атаки.

Однако Украина не имеет полноценного серийного производства систем ПВО. Также не производятся собственные зенитные ракеты:

"Все, чем мы работаем, – это помощь западных партнеров, включая боеприпасы даже к советским комплексам. Например, британские системы Raven – это важное усиление, но их радиус действия 5-10 км. Чтобы перекрыть пространство, их нужно десятки, если не сотни".

По словам Храпчинского, беспилотники РФ заходят с тех же направлений. Однако речь идет о значительно большем количестве.

"И ключевой вопрос не в том, почему они летят в Киев, а откуда они взлетают и почему мы не системно работаем по местам хранения, сборки и формирования ударных групп. И это уже не вопрос к Воздушным силам. Это вопрос к общей архитектуре войны: к возможностям наших deep strike и mid strike по территории России и к тому, как государство выстраивает логику уничтожения угрозы еще до ее выхода на маршрут", – констатировал авиационный эксперт.

Атаки РФ по Украине

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что сейчас россияне производят примерно 3 тысячи дронов в месяц. По его словам, если враг и может использовать 1000 "Шахедов" за одну атаку, то не каждый день. Сейчас максимальное количество использованных дронов за один обстрел составляло примерно 800 единиц.

Стоит отметить, что враг ежедневно терроризирует различные города Украины. Так, ночью и утром 21 января РФ атаковала Одесскую и Днепропетровскую области. В результате атак есть погибшие и раненые.

