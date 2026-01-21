'Это не провал одной ночи': почему украинская ПВО не успевает за массированными атаками, - Храпчинский

Недавно президент публично признал работу Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительной.

Накануне произошло очередное воздушное нападение России на территорию нашей страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время отражения массированной российской воздушной атаки работа Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а именно сбивание ударных дронов типа "Шахед", была неудовлетворительной. Кроме того, глава государства подчеркнул, что у Украины не стало меньше ракет противовоздушной обороны, но стало больше ракет у россиян во время атак. Он отметил, что россияне в разы увеличили и количество "Шахедов", однако Украина увеличила количество перехватчиков и мобильных огневых групп.

О критике работы сил противовоздушной обороны и проблемах, которые сейчас есть в этой сфере, поговорил с Анатолием Храпчинским, офицером резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директором по развитию оборонного предприятия.

Президент публично признал работу Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительной. Это провал конкретной ночи или следствие накопленных ошибок в системе ПВО?

Видео дня

Это не провал одной ночи, а следствие накопленных стратегических ошибок на уровне всего государства. Достаточно вспомнить начало 2025 года, когда из Воздушных сил массово переводили людей в Сухопутные войска. И забирали в первую очередь специалистов из мобильных огневых групп, то есть из того звена, которое непосредственно работает по "Шахедам".

Второе - важно честно сказать: в мире не существует готовой, универсальной системы, способной гарантированно закрыть небо от массированных дронных атак. Мы сейчас находимся в режиме поиска решений и инструментов, а не эксплуатации "идеальной модели".

Третий момент - критический дефицит средств перехвата. Это прямо признал и президент: недавно мы получили лишь частичное усиление ракетного компонента, а до этого объективно не имели возможности полноценно перекрывать воздушное пространство.

Четвертое - ресурсные ограничения. Мы ограничены и финансово, и технологически, а западные партнеры не спешат предоставлять нам необходимое количество именно тех средств, которые нужны для борьбы с "Шахедами". Например: РЛС в составе IRIS-T видит цель типа "Шахед" на дистанции около 30 км, но стоимость такой РЛС - ориентировочно 17 млн евро. Это не масштабируемое решение.

Кроме того, большинство классических радиолокационных систем вообще не проектировались под такие цели. Для них "Шахед" - это шум, птица или помеха, которая автоматически отсеивается алгоритмами фильтрации.

В итоге мы имеем системную проблему: государство не выделило достаточного финансового ресурса на построение комплексной, многоуровневой ПВО. Западные партнеры передавали то, что считали целесообразным, но не всегда то, что мы прямо запрашивали. А наш базовый запрос прост - массовая детекция и дешевые средства перехвата.

Да, мы ищем альтернативы - в частности, решения дронной ПВО. Но и здесь есть объективные ограничения: при минусовых температурах такие системы резко теряют эффективность, их тактико-технические характеристики падают до 50%. Это означает, что решения требуют доработки, а не деклараций.

И еще одна ключевая проблема - отсутствие четкого технического задания. Большинство решений, которые сегодня предлагают украинские компании, - это собственная инициатива, рожденная в прямом взаимодействии с отдельными боевыми подразделениями, а не результат системного государственного заказа.

Для сравнения: Великобритания действует иначе. Она формулирует четкое ТЗ, например, ракета с заданной дальностью и ценой до миллиона долларов - и открыто предлагает это рынку. Компаниям выделяется финансирование, определяются сроки, и государство получает результат. В Украине же большинство решений в сфере обороны создавались частными компаниями фактически "на свой риск", без системного финансирования со стороны государства.

А те люди, которые заменили тех, кого перевели, еще не успели настолько научиться сбивать цели или людей в целом стало меньше?

Людей в целом не хватает. Если бы кадрового дефицита не было, государство не создавало бы инициативы для формирования мобильных огневых групп из желающих и не позволяло бы частным компаниям самостоятельно закупать средства перехвата для усиления защиты. Эти решения прямо свидетельствуют о том, что нагрузка на систему ПВО превышает имеющиеся человеческие ресурсы.

Возвращаясь к вопросу ПВО в целом: если задействованы перехватчики, мобильные огневые группы, F-16, то где именно "ломается" эта цепочка? Может ли быть так, что Воздушные силы знают о проблеме, но боятся признавать ее масштабы? И почему так?

Эта цепочка "ломается" не на уровне Воздушных сил. Они не могут выйти и призвать донатить на Patriot или IRIS-T, требовать строительства заводов для производства ракет AIM под F-16 или публично критиковать государственные решения - это армия, а не политический субъект.

Воздушные силы работают в рамках тех инструментов, которые им предоставили: ресурсов государства, поддержки "коалиции желающих" и помощи партнеров. Даже по F-16 - их привлечение стало возможным прежде всего благодаря инициативе, а не из-за избытка ресурсов.

Проще всего обвинить военных в том, что "не все сбили". Но ключевой вопрос другой: дали ли им достаточно средств перехвата и создали ли институциональную рамку, которая системно ищет и масштабирует решения противодействия воздушным угрозам. Именно здесь и есть основной разрыв.

Адаптировалась ли Россия настолько, что нынешняя модель защиты Киева уже устарела? "Шахедные" трассы, по сути, остаются одними и теми же. Если маршруты захода "Шахедов" на Киев повторяются раз за разом, то это просчет в планировании обороны или сознательный риск, на который идут из-за нехватки ресурсов и людей?

После каждого обстрела появляются заголовки о том, что "враг изменил тактику". На самом деле тактика не менялась с первого массированного удара. Это системная террористическая модель: атаки по критической энергетике и стратегическим объектам с максимальным расчетом на ущерб гражданскому населению.

Меняется не тактика, а масштаб и техническая составляющая. Россия постоянно наращивает количество средств поражения и модернизирует их: баллистические ракеты становятся более сложными, производство "Шахедов" растет, и в атаках одновременно используется все больше дронов.

В то же время Украина не производит собственных зенитных ракет и не имеет полноценного серийного производства систем ПВО. Все, чем мы работаем, - это помощь западных партнеров, включая боеприпасы даже к советским комплексам. Например, британские системы Raven - это важное усиление, но их радиус действия 5-10 км. Чтобы перекрыть пространство, их нужны десятки, если не сотни.

Поэтому тезис о "тех самых маршрутах" - некорректен. Дроны заходят с тех же направлений, но в значительно большем количестве. И ключевой вопрос не в том, почему они летят в Киев, а откуда они взлетают и почему мы не системно работаем по местам хранения, сборки и формирования ударных групп.

И это уже не вопрос к Воздушным силам. Это вопрос к общей архитектуре войны: к возможностям наших deep strike и mid strike по территории России и к тому, как государство выстраивает логику уничтожения угрозы еще до ее выхода на маршрут.

А кто может изменить эту систему? Кто должен ее менять?

Надеемся, что новоназначенному министру обороны это удастся. Именно он должен изменить систему в целом. Потому что противовоздушная оборона - это не только перехват целей в воздухе.

Давайте вспомним, что часть массированных обстрелов уже удалось сорвать благодаря правильным действиям Сил обороны. Операция "Паутина" существенно ограничила возможности стратегической авиации России, мы видим сокращение и количества пусков, и количества вылетов стратегической авиации.

Именно новый подход, асимметричные действия и технологичность войны дают возможность изменить ситуацию в нашу пользу.

Об энергетике. Могла ли неправильная логистика и распределение средств ПВО между регионами привести к ударам по энергетике Киевской области? Почему столица сейчас как будто стала более уязвимой? Из-за количества того, что запускает Россия?

Ключевая причина - не логистика, а количество средств поражения, которые запускает Россия. Если первые массированные обстрелы были распределены по всей территории Украины, то сейчас удары идут точечно по регионам. Если это Киев - бьют по Киевской области. Если запад - концентрируют средства там, параллельно растягивая систему ПВО, нагружая центр страны.

Каждую ночь максимальная нагрузка приходится также на фронтовые и приграничные регионы - Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую области. Условно говоря, у нас есть 10 средств, а нужно 100. И враг целенаправленно "гоняет" нашу ПВО по всей стране, заставляя реагировать в режиме постоянного дефицита.

Поэтому некорректно говорить, что все сводится к неправильному распределению. Проблема в масштабе угрозы. Только в октябре Россия применила около 95 ракет "Искандер-М". Для сравнения: в мире производится примерно 500 ракет PAC-3 (для противодействия баллистике) в год. И это мы говорим только о статистике по одному типу ракет за октябрь, а враг использует и другие типы баллистических ракет. В таких условиях вопрос не в отдельном секторе, а в системной нехватке средств.

Еще один интересный момент касательно того, как вы уже заметили, что россияне запускают больше своих целей. Зеленский также заявил, что у Украины не стало меньше ракет противовоздушной обороны, но стало больше ракет у россиян во время атак. Не означает ли это, что система защиты Киева больше не соответствует масштабу угрозы и требует принципиально другой архитектуры, а не каких-то точечных усилений?

Перестройка системы ПВО действительно нужна, но она должна быть разумной. Речь идет не о классической логике "обнаружил - сбил", а о другой архитектуре: обнаружение, классификация, приоритезация целей и выбор адекватного средства перехвата. Именно такая система соответствует масштабу нынешней угрозы.

Президент абсолютно правильно отмечает: у россиян ракет стало больше, а у нас - нет. Причина проста - Европа так и не смогла разогнать производственные мощности, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством зенитных ракет.

У нас уже есть европейские системы ПВО, которые стоят без боекомплекта, потому что соответствующие ракеты там больше не производятся. Европа не была готова к затяжной войне такого масштаба. И это точно не вопрос к военным - это вопрос к промышленности и стратегическому планированию, почему производство зенитных ракет так и не было развернуто в нужных объемах.

По вашему мнению, какие конкретные элементы системы ПВО Киева являются провальными, если так можно сказать: размещение средств, управление, реакция на изменение маршрутов дронов или взаимодействие между подразделениями? Есть ли что-то конкретное одно или несколько, что можно выделить?

Ключевая проблема - колоссальная нехватка личного состава и средств перехвата. Нам часто предлагают дроны-перехватчики как универсальное решение, но при температуре около -15°C их тактико-технические характеристики падают почти на 50%. Это объективное физическое ограничение.

Ситуация в целом сложная. Здесь критически важно системное взаимодействие с европейскими компаниями. Большинство западных радиолокационных средств не "видят" "Шахед" не потому, что это невозможно, а потому, что такие цели изначально не были заложены в логику их работы. Для РЛС - это слишком маленькая и медленная цель, которая отсеивается на программном уровне.

Фактически речь идет об изменении подхода к обработке сигнатур: на уровне программного обеспечения можно существенно улучшить способность РЛС обнаруживать малые, низкоскоростные цели. И именно в этом направлении лежит один из реальных путей усиления системы, а не в поиске "волшебного" отдельного элемента.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: