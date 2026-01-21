Процент сбитых ракет увеличился: эксперт раскрыл особенности российской атаки

Украина получила ракеты ПВО.

Украина получила существенную помощь в виде ракет для ПВО, что позволило значительно увеличить процент сбитых вражеских ракет. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович, комментируя последний удар РФ по Украине.

"В результате увеличился процент того, сколько ракет было сбито противовоздушной обороной. Масштабная, очевидно, помощь поступила, и смогли увеличить этот процент. Потому что у нас уже есть существенный опыт сбивания баллистики, которая летит по Киеву. Враг баллистикой обстреливает именно Киев очень часто... Ведь баллистические ракеты очень сложны, чтобы их перехватывать и сбивать", – сказал Попович.

Он также прокомментировал применение Россией противокорабельной ракеты "Циркон". В частности, эксперт отметил, что Москва не впервые пытается нанести удар этой ракетой по Украине.

"Цирконы" запускались в частности по Киеву, это было в 2024 году. И тогда их перехватывали те же Patriot. Поэтому я здесь больше склонен к тому, что продолжается тестирование "Цирконов" как средства для поражения наземных целей. Есть подтверждение, что это был именно "Циркон". Потому что сначала там звучали версии, что это новый "Искандер", который летит на большое расстояние. Но потом было указано, что это был "Циркон", запущенный по объекту энергетической инфраструктуры Виницы. Я думаю, что враг продолжает тестирование, не частый гость", – добавил Попович.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успела получить ракеты для ПВО за сутки до массированной атаки России в ночь на 20 января. По словам президента, это существенно помогло в отражении вражеского удара.

В то же время президент отметил, что количество ракет для ПВО, которые имеет Украина, в последнее время не уменьшилось. Зато Россия увеличила количество средств поражения по Украине. Также президент отметил, что на отражение российской атаки в ночь на 20 января потратила около 80 млн евро только на ракеты.

