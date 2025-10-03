По словам Павла Нарожного, это самый дешевый метод уничтожения самых дорогих боеприпасов.

Российские захватчики тратят дорогостоящие снаряды и дроны для уничтожения расставленных возле фронта макетов в виде западных образцов оружия. Эти макеты вводят врага в заблуждение. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что его организация непосредственно помогает военным с муляжами в виде артиллерийских установок М777.

"Они очень успешны. Это самый дешевый метод уничтожения самых дорогих боеприпасов", - подчеркнул Нарожный.

Видео дня

Он объяснил, в чем эффективность этих макетов.

"Мы выставляем муляж М777. Он стоит 500 долларов. И среднестатистический муляж уничтожает 3-4 "Ланцета". "Ланцет" стоит 35-40 тыс долларов. Сбить "Ланцет" - это хорошо подготовленное стрелковое подразделение, которое стоит рядом с каким-то важным объектом, и постоянно следит за небом, или имеет какие-то детекторы или РЭБ-подразделения, которые сообщают. Или надо иметь ПЗРК или дрон-перехватчик. Дрон-перехватчик - это около тысячи долларов, чтобы сбить "Ланцет", - отметил Нарожный.

В то же время, макет стоит сам по себе. Для него не надо привлекать ни одного оператора. Это вводит врага в заблуждение, и он применяет дорогостоящие боеприпасы.

В качестве примера, он напомнил о недавнем сбитии российского Су-34 в Запорожской области. Силы обороны установили муляж системы "Пэтриот" как приманку для самолета.

"Макеты были и будут в любом случае успешными с точки зрения ведения войны, введения в заблуждение врага", - подчеркнул Нарожный.

Также он добавил, что практически нереально отличить с воздуха артиллерийскую установку на предмет того, является ли она настоящей.

Уничтожение российского самолета - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 сентября около 4:00 на Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский Су-34. Эксперты выдвигали разные варианты, благодаря чему удалось уничтожить российский самолет. Один из вариантов заключался в том, что был использован "блуждающий Пэтриот".

"Скорее всего россияне использовали одни и те же шаблонные маршруты и когда нет противодействия, то пилоты на фронте теряют талант, осторожность и поэтому организация засады была лишь делом времени", - отметил военный эксперт Михаил Жирохов.

Вас также могут заинтересовать новости: