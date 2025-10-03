Силам обороны надо отрезать тиски российских захватчиков и завершить окружение.

Ситуация на Добропольском направлении еще окончательно не решена в пользу Сил обороны Украины. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

"Ситуация там довольно тяжелая. На этот участок фронта враг перебросил своих элитных дронщиков, и они довольно активно бьют по нашей логистике. Не могу сказать, что они отбивают себе территорию. Они скорее прикрывают свои подразделения, которые там находятся. Но это не мешает нашим бойцам контратаковать", - отметил Нарожный.

В то же время, по его убеждению, до окончательного уничтожения российских тисков фактически уже недалеко.

Видео дня

"Однозначно эта ситуация не решена. Точно можно сказать, что мы не выйдем на те рубежи, которые мы удерживали, в будущем, когда речь идет о нескольких месяцах. Сейчас для нас будет наиболее положительный финал этой истории - прекращение этого окружения и отрезание этих тисков, но не возвращение всех территорий", - отметил эксперт.

Отдельно аналитик рассказал о ситуации на Сумщине, где ситуация с лета изменилась.

"Сейчас, действительно, Вооруженные силы отодвигают врага. Как сумчане это чувствуют? Они чувствуют, что в городе Сумы, к сожалению, очень часто происходят удары. Но, в последнее время мы не видим ударов дронами. Были ситуации, когда автомобиль ГСЧС, автомобиль энергетиков, которые ремонтировали электролинии, были повреждены. В последнее время мы видим только "Молнии", но это дрон-самолетик", - подчеркнул Нарожный.

Он уточнил, что нельзя говорить, что стало совсем спокойно, но становится немного свободнее в городе в связи с отбрасыванием врага подальше, особенно когда это произошло под Юнаковкой.

"Каждый метр территории, когда мы отбрасываем на Курщине, когда мы отбрасываем на нашей родной территории, действительно становится спокойнее в городе Сумы", - отметил Нарожный.

Кроме того, он рассказал о ситуации в городе Волчанск на Харьковщине. По его мнению, заявления российского диктатора Владимира Путина являются пропагандистскими сообщениями.

"Я не знаю, что в Волчанске можно контролировать, когда город практически разрушен. Там есть какие-то небольшие остатки домов", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в том районе летом происходило до 20-30 столкновений, а сейчас - 3-5. "Бои там происходят, а активность этих боевых действий гораздо меньше. Какого-то продвижения врага вблизи Волчанска я даже тактического не вижу", - сказал Нарожный.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, 1 октября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский отметил, что с начала операции на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные - 1864. Украинские защитники Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" российских оккупантов. За сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории.

Между тем проект DeepState сообщает, что россияне оккупировали сразу три новых населенных пункта. Речь идет о селах Ольговское, Березовое и Калиновское Днепропетровской области.

Вас также могут заинтересовать новости: