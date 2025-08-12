Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1300 километров от Украины.

"Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания. ... Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить способности врага для "шахедного" террора Украины", – говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба отмечает, что продолжает операции по поражению вражеских объектов в глубоком тылу РФ. Операции на предприятиях, которые обеспечивают вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем.

В СБУ напомнили, что предыдущая атака дальнобойных беспилотников на этот военный объект РФ состоялась 9 августа этого года.

Атаки по Татарстану

Как сообщал УНИАН, 10 августа были опубликованы спутниковые снимки, которые подтвердили разрушения на военном объекте в Татарстане, который атаковали беспилотные летательные аппараты накануне.

На фотоснимках было видно, что на крыше здания терминала появились по меньшей мере два отверстия, причем одно из них значительно больше. В то же время информации о повреждениях внутри здания не было.

Напомним, 9 августа в сети сообщили о закрытии аэропортов и введении плана "Ковер" в Татарстане. В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявили об угрозе дронов.

