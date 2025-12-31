Что Украине делать с армией после войны: WSJ назвал возможные варианты

В частности возникает вопрос о возможности финансирования армии, которая состоит из 800 тысяч военных.

После окончания войны с РФ Украина будет иметь большую армию с боевым опытом, чем любой из ее европейских союзников.

Как пишет The Wall Street Journal, поиск средств для содержания 800 000 военнослужащих и огромного количества оборудования, а также разработка новых возможностей будут одними из самых сложных задач украинского правительства сразу после окончания войны.

Журналисты отмечают, что для финансирования Вооруженных сил Украина тратит около 30% своего ВВП. А новый кредит ЕС в 105 миллиардов долларов примерно равен ожидаемым расходам Германии на оборону на следующий год. И хотя зарплаты у немецких военных больше, однако их количество составляет примерно четверть от украинской.

Кроме того, содержание крупных Вооруженных сил в количестве 800 000 человек изъяло бы значительное количество людей из экономики Украины, население которой быстро сокращается.

По мнению Николая Белескова, научного сотрудника Национального института стратегических исследований, Украина должна ограничить численность армии на уровне 300-500 тысяч военнослужащих, а остальное содержать в резерве. Также он отметил, что до начала полномасштабного вторжения Украина имела менее 300 тысяч военнослужащих, чего явно было недостаточно для охраны одной из крупнейших границ в Европе.

Издание отмечает, что в случае заключения мирного соглашения, украинские войска вероятно захотят демобилизоваться, а нехватка средств означает, что Украине все равно будет трудно платить тем, кто захочет остаться в армии. И поэтому, по мнению аналитиков, Украина скорее всего будет полагаться на резервные силы и более дешевое оборудование, такое как дроны.

Кроме того, Украине придется принять и более долгосрочные решения. В частности, приоритетом для Украины могут стать инвестиции в ПВО и дальнобойные ракеты. В то же время, по мнению журналистов, Украине следует избегать дорогих инвестиций, вроде истребителей.

"Украинская армия должна базироваться на более экономически эффективных средствах, таких как дроны, мины и мобилизация резервистов. Дорогие элементы, такие как самолеты, могут легко поглотить значительную часть оборонного бюджета Украины", - сказал Майкл Кофман, военный эксперт из вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace.

В то же время экс-секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что то, что Украина сейчас делает для сдерживания РФ, не является жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Например, для создания военно-воздушных сил понадобится много времени на подготовку пилотов, приобретение самолетов и строительство баз, сказал он.

Украинская армия после войны: что известно

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что заявленная в мирном плане численность ВСУ в количестве 800 тысяч человек гарантирует Украине отпор вооруженной агрессии в случае ее возобновления. Также, по словам Главкома, это количество гарантирует Украине плановый процесс мобилизации.

Также ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что послевоенную армию численностью в 800 тысяч человек должна финансировать вся Европа. Он отметил, что речь идет об армии сдерживания российской агрессии на восточной границе и поэтому инвестиции должны быть общими.

