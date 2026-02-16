В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку

Подозреваемый в убийстве - бывший парень погибшей.

В США в штате Северная Каролина 14 февраля застрелили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш, а также ее парня. В этом же штате в августе 2025 года была жестоко убита еще одна украинка, Ирина Заруцкая.

По данным местной полиции, в субботу утром полицейские получили сообщение о стрельбе в частном доме в городе Вудлейк, а по прибытии обнаружили двух погибших - 28-летнего Мэтью Уэйда, действующего военнослужащего армии США, и 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш.

Власти идентифицировали подозреваемого как бывшего парня Екатерины, 25-летнего Калеба Хайдена Фосно. Он покинул место преступления до прибытия правоохранителей, но впоследствии был арестован в Огайо. Сейчас он находится под стражей для расследования двойного убийства.

Видео дня

Брат погибшей Михаил Товмаш в Instagram подтвердил гибель сестры, раскрыв некоторые подробности инцидента.

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в ее собственном доме в Северной Каролине. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и находит убежище в Северной Каролине, убивает мужчина", - написал он.

Михаил рассказал, что около 7 утра бывший парень Екатерины приехал из Огайо и проник в дом, где украинка жила с младшими членами семьи. Он заставил одного из детей разбудить сестру, а затем застрелил ее и ее парня, который спал рядом с ней. Дети во время нападения не пострадали.

Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви, она уехала в Соединенные Штаты около двух лет назад из-за полномасштабного вторжения России в Украину

Убийство Ирины Заруцкой в США

В августе прошлого года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. На теле девушки были обнаружены следы ножевых ранений. Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть украинки.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 34-летний бездомный с криминальным прошлым Декарлос Браун-младший.

Вас также могут заинтересовать новости: