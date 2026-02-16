Германия собирается увеличить финансирование оборонных технологий, - FT

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия будет вкладывать все больше средств в инновации.

Высокопоставленные чиновники из министерства обороны Германии пообещали направить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики в отношении расходования огромного военного бюджета страны. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что после многих лет невыполнения целевых показателей НАТО по расходам, Берлин выделил сотни миллиардов евро на перевооружение после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину в 2022 году.

Однако большая часть средств была потрачена на дорогостоящие "товары", включая 35 американских истребителей F-35, истребители Eurofighter Typhoon, вертолеты Chinook, а также новые военные корабли и подводные лодки. Также готовятся заказы на тысячи танков и бронетехники.

"Эти решения вызвали обеспокоенность у некоторых аналитиков и новых участников рынка по поводу того, что Германия вкладывает слишком много средств в обычное вооружение, такое как танки - в основном в интересах устоявшихся производителей оружия - вместо беспилотных летательных аппаратов, работающих на основе искусственного интеллекта", - сказано в статье.

Признавая наличие дискуссии, министр обороны Борис Писториус заявил, что крупнейшая страна ЕС будет "вкладывать все больше средств в инновации, больше инвестиций в новые технологии, больше сотрудничества со стартапами и больше сотрудничества между стартапами и Бундесвером". Он сказал:

"Если бы кто-нибудь сказал нам пять лет назад, что беспилотники будут играть такую ​​важную и решающую роль, никто бы не поверил и не смог бы себе этого представить".

Что говорят эксперты

Глава немецкой армии Кристиан Фройдинг заявил, что солдатам по-прежнему необходимы "традиционные системы, такие как боевые танки, гаубицы". Но он добавил, что военные также должны "поддерживать наш новаторский дух" и мыслить "немыслимо".

Флориан Зайбель, соучредитель немецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов для наблюдения Quantum Systems, особо выделил компанию Rheinmetall, предупредив, что Берлин не выделяет достаточно средств на автономные системы и искусственный интеллект.

"Тратить 500 млрд евро только из Германии, из которых 495 млрд евро пойдут Rheinmetall и подобным компаниям, - это не то, что нужно… денег достаточно, но мы тратим их не на то. Мы собираемся потратить сотни миллиардов на оборудование, которое будет пылиться на свалках, и моим детям и внукам все равно придется работать, чтобы погасить долги перед банками", - сказал он.

Отмечается, что хотя Quantum - один из нескольких стартапов, получивших контракты на поставку беспилотников от Бундесвера за последние месяцы, эти суммы составляют лишь малую часть общих расходов страны, чей общий оборонный бюджет в этом году составляет 118 миллиардов евро.

Мориц Шуларик, глава Кильского института мировой экономики, оценивает, что "95 или 98 процентов" немецких оборонных расходов с 2022 года были направлены на "традиционные закупки устаревших систем".

Он предупредил, что нынешний подход не готовит Европу к противостоянию российской агрессии, а также упускает более широкие экономические выгоды от поддержки гибких и инновационных молодых компаний.

"Нам необходимо зарезервировать гораздо большую долю для закупок инноваций, понимая, что некоторые из этих проектов не сработают. Вы определяете проблему и позволяете частному сектору самому найти способ ее решения, вместо того чтобы затягивать бюрократические процессы, навязывающие решение проблемы сверху донизу и определяющие, как ее следует решать", - добавил Шуларик.

Подготовка Европы к войне с РФ

Недавно высшие военные руководители Великобритании и Германии обратились с беспрецедентным совместным призывом к общественности принять "моральные" аргументы в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией.

