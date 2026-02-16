Известная украинская актриса эмоционально высказалась об игре блогеров в кино

Алена считает, что стоит любым способом поддерживать кинопроизводство.

Украинская актриса Алена Лавренюк, известная по сериалу "Кава з кардамоном" и фильму "Всі відтінки спокуси", высказалась о работе блогеров в кино.

Не секрет, что ранее резко на эту тему высказывалась актриса Дарья Петрожицкая. По ее словам, все, кто не имеет актерского образования и играет в фильмах, отнимают заработок у профессионалов своего дела. Сама же Лавренюк прокомментировала эту тенденцию в интервью для NV так:

"Я оцениваю это так: когда человека приглашают в кадр потому, что он блогер или инфлюенсер с большой аудиторией, - это один из способов привлечь внимание к украинскому кинематографу и привлечь зрителя в кино".

Однако Лавренюк добавила, что, если у блогеров есть желание стать актером не ради пиара, то это очень хорошо.

"Хочу подчеркнуть, что в Голливуде актерами становятся и в 60 лет. Поэтому если это блогер с талантом и потенциалом, который стремится стать актером не только ради пиара, - почему бы и нет? Но я не сторонница того, чтобы брать медийных людей исключительно для повышения бокс-офиса, но и не осуждаю этого, ведь украинское кино нуждается в поддержке", - сказала Алена.

Напомним, ранее актриса Екатерина Кузнецова раскритиковала появление блогеров в кино.

