СМИ узнали, как продаются долги неплатежеспособных банков

Как правило, долги заемщиков сначала выставляются на индивидуальные торги.

Продажа кредитов - самый сложный сегмент реализации активов банков-банкротов, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. В отличие от недвижимого или движимого имущества, транспорта, где результат торгов порой превышает балансовую или оценочную стоимость, кредиты юридических и физических лиц продаются долго, неоднократно выставляются на торги и часто с дисконтом. Об этом говорится в материале на сайте "24 канала".

"Значительная доля активов банков - это проблемные кредиты с многолетней просрочкой, которые не имеют инвестиционной привлекательности и не интересны покупателям. Именно поэтому их реализация требует многократного выставления на аукционы - иногда десятки раз - пока рынок не определит приемлемую цену", - рассказывает директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.

Фактически на торги выставляется не имущество, а право требования долга. Покупатель приобретает риск, время и расходы, в том числе на судебные процессы, и неопределенный результат. Именно поэтому цена на такие лоты формируется постепенно - в процессе открытых конкурентных торгов.

Видео дня

"В финансовом мире есть понятие дистресс-активы - это то, что продается со скидкой или дисконтом. В Украине это почти синоним другого финансового термина Non Performing Loans (кредиты, которые не обслуживаются), или NPL. Первый фактор, влияющий на стоимость кредита, - это залог. Как средство погашения кредита он влияет на его ценность. Следовательно, если есть залог, то кредит более ценен. А второй фактор, который будет влиять на стоимость кредита и, соответственно, на дисконт, по которому он может продаваться, - это срок, как долго этот кредит не обслуживается", - комментирует эксперт по вопросам экономики Олег Устенко.

Как правило, долги заемщиков сначала выставляются на индивидуальные торги. Кредиты, обеспеченные ликвидным залогом, демонстрируют значительно лучшие результаты. Подтверждением этого являются конкретные кейсы по их продаже. Так, право требования по кредиту физлица в АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" под залог двух квартир в Одессе и автомобиля было продано с конверсией (соотношение цены продажи к стартовой) 71%. Кредит АО "МЕГАБАНК" под залог квартиры в Харькове - с конверсией 72%. пользуются спросом и кредиты бизнеса с залогом производственного оборудования: в "КОМИНВЕСТБАНКе" такое право требования продано с конверсией 70%, в "АЙБОКС БАНКе" - за 50% первоначальной стоимости, в "УКРБУДИНВЕСТБАНКе" - за 55%.

Зато кредиты без реального обеспечения (безобеспечные и еще и "просроченные", обязательства по которым не выполняются 90 и более дней) могут годами оставаться непроданными.

В таких случаях Фонд объединяет их в крупные пулы, что позволяет в конечном итоге реализовать проблемные кредиты. В результате за все время продажи активов банков в управлении Фонда 21 млрд грн было привлечено именно от продажи кредитов неплатежеспособных банков, что составляет более половины суммы всех проданных активов.

Вас также могут заинтересовать новости: