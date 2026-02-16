У РФ есть 'катастрофическое' оружие против США, нельзя допустить его запуска, - Forbes

Российские противоспутниковые ракеты с ядерными боеголовками могут сыграть важную роль в начале вооруженного конфликта с США.

Американские военные командиры должны усовершенствовать систему обороны, чтобы не допустить запуска Россией на орбиту противоспутниковой ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом заявил в статье для Forbes Джон Кляйн, старший научный сотрудник Атлантического совета, эксперт по космической обороне.

Он утверждает, что, хотя США должны использовать все возможные дипломатические меры, чтобы отразить эскалацию агрессии со стороны России, они одновременно "должны готовиться к войне" на случай, если эти усилия окажутся тщетными.

При этом, по его словам, российские противоспутниковые ракеты с ядерными боеголовками могут сыграть важную роль в начале вооруженного конфликта с США, став средством неожиданного асимметричного удара, направленного на уничтожение подавляющего превосходства США в космосе.

Так, взрыв термоядерной боеголовки на низкой околоземной орбите, вблизи Международной космической станции, может сделать станцию непригодной для проживания, а также разрушить целые группы западных спутников. Он добавляет, что взрыв боеголовки на высоте 400 километров над Землей может уничтожить тысячи американских и союзных спутников, сделав эту орбитальную полосу слишком опасной для входа космических аппаратов.

Кляйн говорит, что разработка Кремлем атомного противоспутниковой ракеты с ядерной боеголовкой, обнаруженная американским правительством еще в начале 2024 года, представляет собой катастрофическую угрозу для США и их космических союзников, которую необходимо уничтожить до того, как она будет размещена на низкой околоземной орбите.

"Любая реальная угроза со стороны России или любой другой страны развернуть ядерное оружие на орбите должна быть устранена или нейтрализована до того, как оружие выйдет на орбиту", - подчеркивает он.

Кляйн отмечает, что такая "супербомба", направленная на угрозу космическим спутникам и аванпостам космонавтов на орбите, должна быть уничтожена "либо до запуска, либо во время фазы разгона ракеты-носителя, с использованием средств активной обороны, таких как противоракетная оборона, наземные силы и кибер-воздействия".

Диверсии России в космосе

Ранее FT писало, что два российских космических аппарата перехватили сообщения как минимум десятка ключевых спутников Европы над континентом.

По мнению европейских чиновников, такие перехваты не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их крушению.

