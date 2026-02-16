Российский завод, строивший военные самолеты, показал убытки в десятки миллионов долларов

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) производит летающую лодку Бе-200.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева в 2025 году получил чистый убыток более 5 млрд рублей (65 млн долларов) против прибыли 1,19 млрд рублей (15 млн долларов) в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Доходы компании уменьшились в 3,8 раза – до 3,8 млрд рублей (49 млн долларов). Себестоимость сократилась в 2,5 раза и составила 3,56 млрд рублей (45 млн долларов). Валовая прибыль упала в 23,6 раза – до 240 млн рублей (3 млн долларов).

Убыток от реализации достиг 1,24 млрд рублей (16 млн долларов) против прибыли 3 млрд рублей (38 млн долларов) годом ранее. Долги предприятия перед кредиторами выросли до 27 млрд рублей (350 млн долларов).

ТАНТК имени Г. М. Бериева является одним из ведущих авиастроительных предприятий РФ, специализирующимся на высокотехнологичных самолетах и программах модернизации.

Предприятие отвечает за строительство и модернизацию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-100, а также воздушной лазерной платформы А-60. Именно здесь производят летающую лодку Бе-200, которая используется, в частности, для тушения пожаров и поисково-спасательных операций.

Осенью российская государственная корпорация "Ростех" заявила, чтопобьет в 2025 году рекорд по выпуску новых самолетов, изготовив в полтора раза больше крылатых машин, чем в позапрошлом году. Рост касался преимущественно выпуска боевых машин.

Позже УНИАН подтвердил, что россияне действительно значительно увеличили выпуск боевых самолетов тактической авиации. Речь идет в первую очередь об истребителях Су-35С и фронтовых бомбардировщиках Су-34.

Сообщалось также, что "Объединенная авиастроительная корпорация" завершила прошлый год без официальных поставок новых истребителей Су-57 Воздушно-космическим силам России. В то же время недавно стало известно о передаче армии РФ "большой партии" этих машин.

