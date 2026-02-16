Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву: что планируют обсудить

РосСМИ пишут, что на переговорах будет обсуждаться энергетическое перемирие.

Украинская делегация отправилась в Женеву, где 17-18 февраля должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России о прекращении войны. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, опубликовав фото с другими участниками делегации у поезда.

"На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", – написал он.

В то же время российское издание ТАСС со ссылкой на якобы западные источники отмечает, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие.

Видео дня

Также отмечается, что Швейцария обеспечит безопасный пролет российской делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры.

В состав делегации РФ войдут не менее 15 человек. В частности, в переговорах примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Трехсторонние переговоры в Женеве

Как сообщало Reuters, в Женеве американская делегация, в состав которой входят посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранской стороной утром 17 февраля. После чего Виткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины во второй половине дня.

В то же время экс-посол США в Москве Майкл Макфол считает, что возвращение к переговорному процессу помощника президента РФ Владимира Мединского указывает на то, что Кремль не заинтересован в дальнейших мирных переговорах с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: