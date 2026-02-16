В Украине вырос доллар в начале недели: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,85 грн, а евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,34 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

В отношении евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что предпосылок для резких скачков курса валют в Украине пока нет, несмотря на ситуацию в мире.

По его прогнозу, с 16 по 22 февраля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

