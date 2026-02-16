Что посеять в феврале: специалисті назвали 6 видов семян цветов и зелени

Специалиты посоветовали, семена, которые можно начать выращивать в феврале, чтобы начать весенний урожай и цветение раньше.

Февраль - отличное время, чтобы начать проращивать семена в помещении, а не ждать, когда наступит теплая погода. Таким образом, саженцы будут готовы к посадке, как только почва прогреется.

пишет Southernliving.

Определите дату последних заморозков

Узнайте дату последних заморозков. Посев семян в помещении можно начинать за 6-12 недель до даты последних заморозков, в зависимости от растения, поэтому используйте рекомендуемое количество недель, указанное на упаковке семян, чтобы отсчитать назад от даты заморозков и узнать лучшее время для посадки.

1. Львиный зев

Ранний посев этих цветов может обеспечить более раннее цветение. Они любят прохладную температуру весной и осенью, но им требуется время для прорастания.У сеянцев будут крепкие стебли, чтобы пережить пересадку и легкие заморозки.

Семена львиного зева следует высаживать в помещении за 8-10 недель до последних заморозков. При посадке не засыпайте семена землей. Достаточно слегка вдавить их в почву, чтобы они получали прямой солнечный свет, около 16 часов в день. Используйте нагревательный коврик, чтобы поддерживать температуру на уровне 18°C.

2. Петунии

Для созревания им требуется около 10 недель, поэтому в более холодных регионах начинайте выращивать их в феврале. Слегка вдавите семена в поверхность почвы, чтобы они получали достаточно света для прорастания, и поддерживайте температуру 21-29ºC. Не пересаживайте рассаду в сад, пока не минует угроза заморозков. Закаляйте молодые растения петунии, постепенно увеличивая время их пребывания на открытом воздухе каждый день, прежде чем выставлять их на весь сезон.

3. Травы

Укроп, шнитт-лук, кинза, розмарин, шалфей, петрушка, орегано и тимьян получат преимущество от раннего начала роста, что позволит им развить крепкие корни и получить более ранний урожай. Используйте фитолампы и нагревательные коврики, чтобы компенсировать короткие и прохладные дни. В дополнение к естественному свету, фитолампы могут обеспечить от 12 до 14 часов света в день на критическом раннем этапе роста трав, а нагревательные коврики будут способствовать прорастанию. Опрыскивайте почву водой, а не поливайте сверху, так как это может повредить семена. После появления всходов поливайте горшки снизу.

4. Перец

Некоторые сорта перца, особенно острые, могут прорастать до 6 недель. Посев медленнорастущих сортов в помещении в феврале обеспечит им тепло и влажность, а также позволит высадить их в более теплую погоду, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами вегетационного периода. Начинайте посев за 8-10 недель до последних заморозков, используя нагревательный коврик и фитолампы для ускорения прорастания. Ищите острые сорта, такие как халапеньо и хабанеро, сладкие сорта, такие как California Wonder и Lunchbox, а также другие, например, пеперончини и поблано, которые могут долго созревать.

5. Клюквенные

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, капуста кале, брюссельская капуста и белокочанная капуста, относятся к семейству крестоцветных. Раннее посев этих овощей, предпочитающих прохладную погоду, может означать более ранний урожай и больше времени для их употребления. Благодаря длительному вегетационному периоду, посев семян в помещении в феврале позволит им лучше укорениться и созреть до наступления жары. Обеспечьте им достаточно света и тепла, чтобы они не вытягивались слишком сильно.

6. Мальвы

Мальвы любят солдце. Их стебли достигают почти 2,4 м достаточно крепкие, чтобы выдерживать многочисленные соцветия. Выращивание семян мальвы в помещении позволяет дольше наслаждаться их цветением. Раннее начало выращивания дает растениям время развить крепкие корни, идеально подходящие для пересадки. Выращивайте семена в биоразлагаемых горшках, чтобы минимизировать повреждение их хрупкого стержневого корня и избежать стресса при пересадке.

