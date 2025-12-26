800-тысячную армию в Украине должна финансировать вся Европа, - Подоляк

Он отметил, что армия должна быть полностью интегрирована в условные "общеевропейские вооруженные силы".

Армию Украины численностью в 800 тысяч человек должна финансировать вся Европа. Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег. До начала полномасштабного вторжения мы выходили на армию численностью 250-300 тысяч", – сказал он в интервью Новини.LIVE.

По словам советника ОП, также надо развивать производство дронов и ракет – в частности, ракет малой и средней дальности в больших количествах.

Видео дня

"Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, Вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа, и инвестиции должны быть общими. Тогда понятно, что это будет совсем другой формат, совсем другое финансирование. Но формула будет, как только это будет согласовано с нашими европейскими партнерами", – пояснил он.

Подоляк добавил, что армия численностью 800 тысяч человек должна быть профессиональной – люди будут подписывать контракты и идти в армию "за неплохие деньги".

Кроме того, советник Офиса президента отметил, что армия должна быть полностью интегрирована в условные "общеевропейские вооруженные силы".

"Только они будут охранять восточную границу в рамках программы сдерживания России. Кто это должен все финансировать? Как только это будет понятно, я думаю, будет понятна и формула рекрутинга, контрактов и так далее. То есть все будет расписано", – резюмировал Михаил Подоляк.

Численность ВСУ после войны

В проекте мирного соглашения, которое разработали в рамках переговоров по "мирному плану" США, был согласован пункт о численности ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что речь идет о 800 тысячах военных.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после достижения любого мирного соглашения со страной-агрессором Россией Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и гарантиях безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: