Ким Чен Ын открыл целый жилой район для семей ликвидированных в Украине солдат

Подаренные квартиры позволят скорбящим семьям "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на церемонии завершения строительства нового жилого района в Пхеньяне для семей военных, которых ликвидировали на войне РФ против Украины.

Ким заявил, что новый район символизирует "дух и жертвенность" убитых солдат, добавив, что дома призваны позволить скорбящим семьям "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо", пшет Reuters.

Ким сказал, что он стремился завершить проект "даже на один день раньше" в надежде, что это может принести "небольшое утешение" семьям погибших солдат.

На фотографиях, опубликованных KCNA, Ким в сопровождении дочери Чжу Э утешает членов семей погибших солдат и посещает их недавно построенные дома.

Солдаты КНДР на войне против Украины

В рамках пакта о взаимной обороне с Россией Северная Корея направила около 14 тыс. солдат для участия в боевых действиях на стороне российских войск против Украины, где, по данным южнокорейских, украинских и западных источников, погибло более 6000 из них.

В последние месяцы Северная Корея провела множество публичных церемоний в память о погибших на войне, включая открытие нового мемориального комплекса в Пхеньяне, украшенного скульптурами солдат.

10 февраля заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что основная угроза для Украины от участия Северной Кореи в войне на стороне РФ – не ее военные, а массовые поставки для россиян артиллерийских боеприпасов.

