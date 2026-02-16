Неделя начнется с магнитной бури: насколько сильной она будет 16 февраля (график)

Магнитная буря на Земле началась еще вчера, 15 числа.

Под конец недели, 15 февраля, на Земле началась небольшая магнитная буря и сегодня она, скорее всего, продолжится. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По данным портала с утра Кр-индекс уже поднялся до 4,7, а магнитная буря начинается с отметки 5.

Британская геологическая служба сообщает, что перед выходными вблизи центра солнечного диска наблюдалась вспышка класса М - средняя.

Ученые предупредили, что ее касательный удар как раз и стал причиной магнитной бури уровня G1.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 - это слабые геомагнитные возмущения, возникающие из-за потоков солнечного ветра и выбросов корональной массы. Они соответствуют минимальному уровню по пятибалльной шкале NOAA.

Во время такой бури возможны незначительные колебания магнитного поля Земли, слабые помехи в радиосвязи на высоких широтах и редкие сбои в работе спутниковых систем. Иногда в северных регионах наблюдаются полярные сияния.

Для большинства людей такие бури проходят практически незаметно и не представляют серьёзной угрозы для техники и энергосетей.

