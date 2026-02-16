Ищут слабые места: военный рассказал о ситуации на Купянском направлении

Он рассказал о сложности позиций бригады, поскольку бойцы прижаты к реке Оскол, и, соответственно, логистика очень сложная.

На Купянском направлении российские оккупанты стабильно давят и ищут слабые места в украинской обороне.

Об этом сказал военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович в эфире Киев24.

Он отметил, что на этом направлении, возможно, нет такого высокого давления, как на других, но россияне ищут слабое место, и когда оно появляется, они пытаются направить туда больше сил.

"Пока мы не даем им найти слабое место в нашей зоне ответственности", - сказал военный.

Он рассказал о сложности позиции бригады, поскольку бойцы прижаты к реке Оскол, и, соответственно, очень сложная логистика.

Ситуация на Купянском направлении

27 января командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов рассказал, что на Купянском направлении россияне пытаются просачиваться в украинский тыл, однако благодаря беспилотным технологиям Силам обороны удается удерживать линию стабильной.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин также отмечал, что на Купянском направлении очень сложная ситуация, и, к сожалению, она развивается не в пользу Украины.

По словам Жорина, сейчас дроны долетают уже на 50 км вглубь. И это не только удары по военным, но и по гражданским, транспорту, инфраструктуре, жилым объектам.

