Военные США впервые в истории доставили по воздуху миниатюрный ядерный реактор

Три транспортных самолета C-17 доставили компоненты нетопливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 на авиабазу Хилл в штате Юта.

Впервые американские военные доставили по воздуху миниатюрный ядерный реактор в рамках усилий президента США Дональда Трампа по развертыванию ядерной энергетики по всей стране.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), три транспортных самолета C-17 доставили компоненты нетопливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 с авиабазы ​​резерва ВВС Марч в Калифорнии, на авиабазу Хилл в штате Юта.

Представители Valar Atomics раздали черные колпачки с надписью "Сделаем ядерную энергетику снова великой". Во время часового полета рядом с модулем реактора, заключенным в плексигласовый корпус, сидели представители Пентагона и Министерства энергетики, журналисты и представители промышленности.

Видео дня

Издане отметило, что сторонники технологии утверждают, что новые системы могут безопасно и дешево обеспечивать мегаватты энергии, устраняя зависимость от поставок топлива и предоставляя надежную, масштабируемую энергию в отдаленные районы. Но некоторые критики говорят, что ускоренное продвижение администрацией Трампа непроверенных проектов реакторов, построенных частными компаниями, может создать проблемы с безопасностью.

Журналисты напомнили, что Трамп пообещал доставить на территорию США как минимум три современных ядерных реактора "критического" уровня - обеспечивающих работу всех ядерных систем страны - к 4 июля.

"Энергетика - это не только экономический вопрос, это также вопрос нацбезопасности. США не смогут продемонстрировать свободу, если у нее не будет надежной, развертываемой энергии внутри страны", - заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

По словам Майкла Даффи, заместителя министра обороны по вопросам закупок и обеспечения, этот полет "приближает к развертыванию ядерной энергии тогда и там, где она наиболее необходима, чтобы дать военным инструменты для победы".

Компания Valar Atomics, финансировавшая полет, проведет испытания реактора Ward 250 на объекте недалеко от авиабазы ​​Хилл, сообщил генеральный директор Исайя Тейлор. Испытания начнутся с мощности 250 киловатт, а в конечном итоге система способна выдавать 5 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 5000 домов.

В реакторе используется топливо TRISO, представляющее собой ядра урана в керамических слоях.

Другие новости об оружии США

Ранее сообщалось, что США рискуют не успеть воплотить идею Трампа о "Золотом куполе". Такую обеспокоенность выразил член палаты представителей республиканец Джефф Кренк, который является основателем одноименной фракции "Золотой купол".

Он считает, что эту идею удастся реализовать только в том случае, если будет возможность до конца 2028 года создать прототип этой системы.

Он отметил, что реализацию тормозит Белый дом, который якобы до сих пор не передал проект конгрессу "в том виде, чтобы Конгресс мог начать его реализацию", хотя это должно было произойти до конца 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: