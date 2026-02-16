Украинская делегация отправилась в Женеву, где 17-18 февраля должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России о прекращении войны. В частности, в России распространяется информация (со ссылкой на якобы западные источники), что на этих переговорах будет обсуждаться "энергетическое перемирие".

В целом, в последние дни мы наблюдаем усиление российской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими следующими факторами.

Во-первых, на это влияет отсутствие возможности (желания) у президента США Дональда Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС.

Во-вторых, "бунт" части европейцев, которые начинают двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных военно-промышленных комплексов (ВПК) и армий.

В-третьих, желание завершить войну уже сейчас.

Замена руководителя переговорной группы с РФ (российскую делегацию в Женеве возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский) - это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и нам стоит ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. А потому, если не произойдет чего-то экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 год они проходят относительно спокойно. Проблемы в Российской Федерации начнутся только при трех условиях:

если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля;

если война будет продолжаться с нынешней интенсивностью;

если в течение длительного времени цена на российскую нефть будет низкой.

При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

И напоследок немного статистики для адептов "секты" развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Центр исследований энергетики и чистого воздуха, Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. Итак, в июне 2025 года Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре - 5,54, в феврале - 5,95 млн баррелей. То есть сейчас Россия имеет минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.