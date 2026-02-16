Разница огромная: в Британии раскрыли соотношение потерь Украины и РФ на фронте

Западные чиновники считают, что Россия, вероятно, сможет продолжить свои боевые действия в Украине в течение 2026 года.

Россия на фронте все больше полагается на иностранных наемников, в том числе новобранцев из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала, поскольку ее силы несут больше потерь, чем могут восполнить. Как пишет Bloomberg, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Он отметил, что ранее соотношение потерь украинцев и россиян составляло 1 к 6, но сейчас цифры потерь российской армии выросли в разы.

"На некоторых участках линии фронта число потерь среди россиян выросло с примерно шести до 25 на каждую потерю среди украинцев", - отметил он.

При этом западные чиновники считают, что эта тенденция, чему способствует поставка в Украину большего количества дронов, является ключом к усилению давления на Россию, отмечает издание.

"Путин любит создавать впечатление, что они добиваются неуклонного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был раньше, и в большей степени зависит от иностранных наемников", – сказал Хили.

Тем не менее, российским войскам удалось продвинуться на некоторых участках линии фронта, в том числе в городах Покровск и Мирноград в Донецкой области на востоке Украины, отмечает издание

"Западные чиновники считают, что Россия, вероятно, сможет продолжить свои боевые действия в Украине в течение 2026 года в результате вербовочных кампаний, промышленного производства и поддержки со стороны других стран, таких как Китай", - пишет Bloomberg.

Потери РФ в Украине

Как писал УНИАН, по словам президента Зеленского, каждый километр оккупированной территории обходится России примерно в 170 погибших или тяжелораненых солдат. Такие значительные потери демонстрируют высокую цену, которую Россия будет платить за каждый метр украинской земли, и подтверждают, что Украина не потерпит поражения.

А спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на юге Украины оккупанты ежедневно теряют примерно 300-350 военнослужащих и до сотни единиц вооружения и военной техники.

