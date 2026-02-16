16 февраля в Киеве будет мороз почти до -10°, а потом станет еще холоднее

Начало новой рабочей недели в Киеве будет морозным, а во вторник, 17 февраля, станет еще холоднее. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Сегодня в течение суток столбики термометров в столице покажут -7°...-9°. День будет пасмурный, но уже без существенных осадков. Только по Киевской области может пройти небольшой снег.
Атмосферное давление сильно пониженное, но начнет повышаться, 735-741 мм ртутного столба. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение холода.
Погода 16 февраля - прогноз по Украине на сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
В Ривне сегодня пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.
В Тернополе 16 февраля ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.
В Виннице сегодня будет -10°...-5°, пасмурно, небольшой снег.
В Житомире в понедельник ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-5°, пасмурно, небольшой снег.
В Черкассах сегодня ночью -7°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой дождь.
В Одессе 16 февраля - пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.
В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, пасмурно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+9°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.