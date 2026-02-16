16 февраля в Киеве будет мороз почти до -10°, а потом станет еще холоднее

Сегодня осадков в столице уже не ожидается.

Начало новой рабочей недели в Киеве будет морозным, а во вторник, 17 февраля, станет еще холоднее. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Сегодня в течение суток столбики термометров в столице покажут -7°...-9°. День будет пасмурный, но уже без существенных осадков. Только по Киевской области может пройти небольшой снег.

Атмосферное давление сильно пониженное, но начнет повышаться, 735-741 мм ртутного столба. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение холода.

Погода 16 февраля - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Виннице сегодня будет -10°...-5°, пасмурно, небольшой снег.

В Житомире в понедельник ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-5°, пасмурно, небольшой снег.

В Черкассах сегодня ночью -7°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой дождь.

В Одессе 16 февраля - пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.

