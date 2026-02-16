В Великобритании нашли древнейшие останки девочки: чем это важно

Во время раскопок археологи также нашли украшения, которые помогли датировать захоронение.

В пещере в британском графстве Камбрия археологи нашли древнейшие останки ребенка женского пола. Как пишет Interesting Engineering, возраст находки составляет около 11 тыс. лет.

Девочку назвали Ossick Lass - "девочка из Урсвика" на местном диалекте. По словам исследователей, это первый случай, когда ученым удалось настолько точно определить возраст такого древнего ребенка и достоверно подтвердить, что речь идет именно о женском поле.

На момент смерти девочке было примерно от 2,5 до 3,5 лет. Она стала древнейшей находкой человеческих останков в северной части Британии, отмечает издание со ссылкой на исследование, основанное на анализе ДНК.

Отмечается, что во время раскопок археологи также нашли украшения, которые помогли датировать захоронение. Оказалось, что девочку похоронили в пределах третьего по древности мезолитического захоронения в северо-западной Европе. Это означает, что находка является одним из самых ранних свидетельств человеческого присутствия в Британии после завершения последнего ледникового периода.

Во время последних раскопок в пещере, кроме останков ребенка, археологи обнаружили урну типа Collared Urn, каменные орудия (литические артефакты) и 5 бусин из ракушек морской улитки.

Всего в пещере задокументировано около 423 фрагментов человеческих костей. Остеологический анализ свидетельствует о наличии по меньшей мере 8 человек. Радиоуглеродное датирование показало, что останки охватывают период от мезолита до раннего неолита и ранней бронзовой эпохи.

Из-за суровых условий ледникового периода подобные ранние захоронения на севере Англии почти не сохранились. Ранее самое древнее известное захоронение в регионе датировали примерно 10 тыс. лет.

Традиции, пережившие тысячелетия

Исследование также указывает на культурную составляющую: людей хоронили в этой пещере в течение длительного времени, бережно избегая повреждения предыдущих захоронений. Несмотря на масштабные миграции после ледникового периода, погребальные традиции сохранялись тысячелетиями. Авторы исследования отмечают, что находка Ossick Lass существенно расширяет представление об использовании пещер в доисторическую эпоху голоцена. Таким образом, северная и западная Англия теперь рассматриваются как часть более широкой европейской традиции размещения человеческих останков и сопутствующих артефактов в пещерах в периоды раннего мезолита, неолита и бронзового века.

"История маленькой девочки, которая прожила всего несколько лет, но оставила след через 11 тысячелетий, в очередной раз доказывает: даже самый маленький человек может изменить наше понимание прошлого", - говорится в статье.

Напомним, ученые обнаружили человеческие отпечатки ног, сохранившиеся в древней грязи в штате Нью-Мексико (США). Отпечатки относятся к последнему ледниковому периоду, примерно 23 тыс. лет назад.

Согласно результатам исследования, люди присутствовали в Северной Америке гораздо раньше, чем думали ученые. Перед учеными теперь возникли новые вопросы - о миграционных моделях, технологиях и выживании в доисторических ландшафтах.

